Déverrouiller l’aventure dans Unlock!

Un jeu d’aventure, avec son vaste « terrain de jeu », ses nombreux revirements de situation, et potentiellement des dizaines d’accessoires et autres outils, peut aisément s’étaler sur une grande table à dîner, et même plus encore. En utilisant judicieusement une application pour téléphone intelligent, Unlock!, une série de jeux distribués au Canada par Asmodee, saura convaincre les amateurs de tension et de découvertes.

Dans la déclinaison intitulée Epic Adventures, Unlock! propose trois aventures sous la forme d’autant de jeux d’évasion. Chaque fois, il faudra résoudre l’énigme et réussir à fuir les lieux où les joueurs sont précipités, le tout dans les 60 minutes allouées.

Le principe est simple, et rappellera, aux plus vieux d’entre nous, les Livres dont vous êtes le héros. Des cartes à jouer comportent en effet des indices ou des numéros qu’il faudra piger dans la pioche encore disponible. Prenez garde, toutefois: lorsqu’il faut résoudre une énigme, choisir la mauvaise solution peut faire perdre un temps précieux.

Et plutôt que de se fier au bon vouloir des joueurs, en prenant par exemple des notes détaillées et une liste des actions posées, ou encore des résultats obtenus, Unlock! s’appuie sur une application pour téléphone intelligent. La chose aurait pu être très rapidement envahissante, restreindre le champ d’action des joueurs, ou encore agaçante, mais bien au contraire, les concepteurs du jeu ont délicatement jaugé le recours à ladite application. Celle-ci sert principalement à égrener le temps alloué, mais aussi à faire fonctionner certains mécanismes dont il faudra comprendre la marche à suivre, et, parfois, à donner des indices pour faciliter la progression.

Bien entendu, autant se priver des dizaines, voire des centaines de pièces éparpillées sur une table d’un Betrayal At House on the Hill, par exemple, peut éviter de très longues minutes de mise en place, avec un recours fréquent au livret de règlements pour s’assurer que tout est conforme et que la partie peut finalement commencer, autant les quelques cartes d’Unlock! ne pourront jamais vraiment recréer la même ambiance que, justement, cette installation et cette mise en place, jetons, tuiles et autres cartes à l’appui. Et ce n’est pas l’application, au demeurant tout à fait pratique et ingénieuse, surtout avec sa musique d’ambiance, qui permettra de combler complètement le vide.

Il est aussi permis de s’étonner que ce jeu coopératif, qui se déroule sur des cartes de format standard, soit recommandé pour plus de deux personnes. Il est étrange de penser que six personnes pourraient y voir clair, mais peut-être que six cerveaux valent mieux que deux pour trouver la réponse aux diverses énigmes.

Quoi qu’il en soit, pour se faire aller les méninges pendant environ une heure, Unlock! est tout désigné. Le jeu s’apprend rapidement, la mise en place ne prend que quelques instants, l’application mobile est utile et complète… que demander de plus?

