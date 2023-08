Star Wars: The Deckbuilding Game, ou comment conquérir la galaxie en 30 minutes

Vous n’avez pas envie de vous taper neuf films (non, 11, avec Rogue One et celui de Clone Wars), sans oublier les séries télé, les livres, les jeux vidéo et les autres produits culturels de l’univers de Star Wars pour enfin conclure cette guerre d’ampleur galactique? Alors Star Wars: The Deckbuilding Game est pour vous.

À l’instar de la pizza, à une certaine époque, ladite galaxie peut ainsi être livrée entre vos mains sous la barre des 30 minutes, que l’on choisisse de jouer l’Empire ou les rebelles. Conçu par Caleb Grace et notamment distribué par Fantasy Flight Games, mais aussi par Asmodee, entre autres, le jeu recrée le célèbre univers de science-fiction à l’aide d’un nombre de cartes à jouer représentant des personnages célèbres, mais aussi des vaisseaux ou encore des emplacements connus dans l’univers, comme l’Étoile de la Mort ou la planète de l’amiral Ackbar, Mon Calamari, pour ne nommer que ceux-ci.

Le principe est simple: chaque tour, les joueurs utiliseront les cartes de leur main pour réquisitionner des ressources (servant à acheter des vaisseaux, des unités de combat ou des personnages spéciaux), tenter d’influencer la Force (et ainsi gagner davantage de ressources), ou encore mener directement des attaques contre la flotte et la base ennemie.

L’objectif consiste certes à détruire quatre bases ennemies avant de perdre les siennes sous les coups de laser de l’adversaire, mais aussi, dans cette perspective, d’essayer de le priver d’unités et de personnages qui pourraient l’aider à vous tailler en pièces.

L’intérêt du titre tient d’ailleurs largement dans sa facilité d’accès: il suffit d’une quinzaine de minutes pour lire les règlements, et l’on constatera quasiment immédiatement que si les structures sont présentes, pour éviter de faire n’importe quoi, le jeu nous pousse à agir, notamment en faisant en sorte de défausser l’entièreté de notre main à la fin de notre tour, si nos cartes n’ont pas déjà été jouées.

Il est ainsi fort peu probable qu’un joueur l’emporte haut la main sur l’autre, et cette guerre galactique risque plutôt de se gagner par la peau des fesses, après un conflit aussi bref que meurtrier.

Avec des composantes de bonne qualité, il ne manque plus que la trame sonore de John Williams pour véritablement se plonger dans l’atmosphère de La Guerre des Étoiles.

Bien fait, bien conçu, fort amusant et doté d’un aspect stratégique non négligeable, sans toutefois que celui-ci soit trop lourd, Star Wars: The Deckbuilding Game se mérite une forte recommandation, que ce soit pour les passionnés de cet univers, ou pour les simples amateurs.