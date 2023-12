Notre guide cadeaux pour les Fêtes 2023

À l’approche de la période des Fêtes, l’équipe de Pieuvre.ca a fouillé dans son grand sac rouge et vous propose une sélection de produits à saveur technologique, de jeux vidéo, mais aussi de jeux de société.

Bien entendu, chaque article de cette liste a déjà été évalué par nos journalistes et obtenir d’excellents résultats.

Joyeuses Fêtes!

Jeux de société

Bien fait, bien conçu, fort amusant et doté d’un aspect stratégique non négligeable, sans toutefois que celui-ci soit trop lourd, Star Wars: The Deckbuilding Game se mérite une forte recommandation, que ce soit pour les passionnés de cet univers, ou pour les simples amateurs.

Avec des cartes, un plateau et des jetons de qualité – lesdits jetons ont d’ailleurs un poids fort agréable –, Splendor Duel est tout à fait adapté pour une courte et bien plaisante séance de jeu. Il n’y a franchement rien à reprocher à ce titre qui témoigne d’une pleine réussite lorsque vient le temps de transformer un titre pour en tirer un jeu destiné à deux joueurs.

Techno

Les brosses à dents électriques ne sont certainement pas nouvelles; ce qui est plus récent, c’est la multiplication des options, des modes et autres possibilités au sein de cet objet de tous les jours. Avec sa brosse iO Series 10, la compagnie Oral-B fait le pari de l’intelligence artificielle.

Est-ce que le Pixel 8 est un bon, voire un très bon téléphone? Absolument; on a toujours un peu plus l’impression que l’appareil, avec sa facilité d’utilisation, est une extension de soi. Il est clair que l’équipe chez Google, malgré quelques ajouts moins utiles, cherche toujours à offrir un téléphone qui accomplit très bien les tâches de tous les jours, et même plus. Que demander de mieux?

Offert à un peu moins de 300 $, le clavier mécanique de Kensington souffre de très légers défauts, mais s’approche très, très, très près de la perfection pour toute personne qui veut améliorer son expérience de frappe, mais qui ne refuse pas, non plus, de lancer une partie d’un jeu de tir endiablé, histoire d’utiliser son clavier à son plein potentiel.

Jeux vidéo

PC

Malgré son aspect incomplet – nous venons à peine d’entrer en accès anticipé, après tout –, Death Must Die est un excellent jeu d’action, qui combine des moments d’action frénétique et des visuels particulièrement réussi. Et pour une dizaine de dollars, que demander de mieux?

Si l’on peut possiblement déplorer, en un sens, que Halls of Torment soit moins folichon et exubérant que Vampire Survivors, avec un contrôle plus strict du thème, des visuels et du reste – personne n’offre ici, comme arme, un chien pouvant péter des fleurs –, l’expérience gagne toutefois en authenticité. Et il faut se l’avouer: le stress ressenti alors que les monstres foncent de tous côtés démontre que ce jeu repose sur des bases solides. Pour un peu plus de 6 $ sur Steam, c’est une affaire en or.

Les jeux de gestion se suivent et se ressemblent… un peu. Dans un monde postapocalyptique – un thème récurrent, là aussi –, un petit groupe devra bâtir une civilisation prospère, tout en gérant, avec maestria, des ressources limitées. Cela vous dit quelque chose? Avec Timberborn, toutefois, les gens de chez Mechanistry poussent plus loin un concept généralement laissé de côté: celui de l’eau.

Est-ce qu’Everspace 2 est parfait? Pas tout à fait. Mais ses très nombreuses qualités supplantent aisément ses défauts, et c’est sans surprise que l’on souhaite continuer à explorer cet univers complexe et riche en événements et aventures de toutes sortes, même après une dizaine d’heures de jeu, et en ayant à peine, semble-t-il, effleuré la surface de ce qu’il est possible d’accomplir.

Vous avez dit jeu de l’année? Fraîchement couronné aux Game Awards, Baldur’s Gate 3 est un jeu de rôle dont le succès critique parle de lui-même. Le défi était grand pour Larian Studio : adapter le populaire jeu de table Donjons & Dragons et offrir une suite digne de ce nom à la célèbre licence Baldur’s Gate tout en abandonnant certaines des mécaniques les plus emblématiques des titres précédents…sans froisser des communautés de joueurs particulièrement passionnées. Avec une trame narrative complexe, des choix lourds de conséquences et une panoplie de personnages charismatiques, Baldur’s Gate 3 s’impose comme la référence du moment dans l’univers des jeux de rôle.

Le jeu est aussi disponible sur PlayStation 5.

Consoles

PlayStation 5

Les studios Insomniac ont frappé fort avec la suite de leur succès de 2008 en offrant aux joueurs la possibilité d’incarner non pas un seul homme-araignée, mais bien deux, soit Peter Parker et Miles Morales. Avec une histoire captivante mettant en vedette Kraven le chasseur ainsi que le costume noir extraterrestre de Symbiote, des combats toujours aussi fluides et satisfaisants et un monde ouvert deux fois plus vaste que l’opus précédent qu’il est toujours aussi agréable de traverser en se balançant au bout de sa toile, Spider-Man 2 se hisse au sommet des meilleurs jeux vidéo de superhéros de tous les temps, aux côtés de la trilogie Arkham de Batman.

Horizon Forbidden West Complete Edition

Cette suite à Horizon Zero Dawn, un jeu d’action à la troisième personne intégrant des éléments de RPG, nous permet d’incarner à nouveau Aloy, une redoutable chasseuse, et plonge les joueurs dans un monde ouvert rempli d’activités, soit une Amérique postapocalyptique peuplée par des civilisations primitives et des machines dangereuses et étranges. Non seulement Forbidden West est l’un des plus beaux jeux de la PS5 présentement, l’édition complète, disponible depuis peu, inclut également le DLC Burning Shore, qui transporte l’héroïne dans les ruines volcaniques de Los Angeles et ajoute une dizaine d’heures à la campagne principale.

Pour ce 16e opus, la vénérable franchise de Square Enix s’est complètement réinventée, pour le plus grand plaisir des joueurs. Prenant place dans un royaume ravagé par la guerre et suivant Clive Rosfield, le protagoniste principal, à travers trois périodes différentes de sa vie, l’histoire de la campagne est beaucoup plus mature que les titres précédents. De plus, en délaissant l’approche stratégique en faveur de combats en temps réel dans lesquels on affronte parfois des créatures aussi grosses que des édifices, Final Fantasy XVI offre l’expérience de JRPG la plus viscérale, et la plus accessible, à ce jour.

PlayStation Portal

Ceux et celles qui doivent toujours se battre pour le téléviseur du salon ou qui sont souvent en déplacement apprécieront le lecteur à distance PlayStation Portal, même si celui-ci nécessite qu’on possède déjà une PS5. Muni d’un écran LCD de 8 pouces (plus grand que celui de la Switch ou du SteamDeck) et doté de toutes les fonctionnalités de la manette Dualsense, le périphérique permet de jouer aux titres installés sur sa console dans une résolution de 1080p avec des rendus à 60 images secondes. On peut l’utiliser chez soi, mais aussi dans n’importe quel endroit muni d’un réseau Wi-Fi, en autant que sa console soit ouverte.

XBOX

Lords of the Fallen

Il existe une tonne de « souls-like » qui tentent, chacun à leur façon, de reprendre les éléments ayant fait le succès de la franchise Dark Souls. Toutefois, dans la liste de prétendants, Lords of the Fallen est l’un des rares jeux qui a réussi à apporter sa propre personnalité à la formule, grâce à sa lanterne d’Umbral, qui permet de passer d’un monde à l’autre à tout moment, laissant entrevoir des portions de décor et des passages qui ne sont visibles que dans une dimension précise. En attendant la sortie du DLC de Elden Ring, les amateurs du genre pourront se mettre quelque chose de consistant sous la dent avec ce titre à la difficulté impitoyable.

Avec le temps, les développeurs chez Blizzard ont trouvé la formule parfaite pour récompenser sans cesse le joueur, que ce soit par la découverte de butin apportant de meilleures armes et pièces d’équipement ou par l’évolution constante de son personnage, qui acquiert de nouveaux pouvoirs en montant de niveau et devient de plus en plus puissant. Pour cette raison, Diablo n’est pas seulement un jeu, c’est pratiquement une drogue dure, à laquelle on ne peut arrêter de jouer que tard dans la nuit, et Diablo IV ne fait pas exception. Quiconque apprécie les jeux de type action/RPG sera comblé en recevant ce titre en cadeau.

Alan Wake 2

Dans cette suite, on incarne à la fois Saga Anderson, une agente du FBI enquêtant sur une série de meurtres commis par une mystérieuse secte, et Alan Wake, un romancier disparu depuis déjà 13 ans. Alternant entre enquête, avec un « antre mental » nous permettant de relier les indices entre eux, et des séquences intenses où il faut combattre des entités obscures à l’aide d’une lampe de poche et d’une arme à feu, il s’agit d’une expérience unique et étrange, influencée autant par True Detective que Twin Peaks. Ceux qui pensaient que le jeu solo était mort devraient plonger dans ce titre, qui se révèle comme le plus original de l’année.

Starfield

On ne peut pas dire que les propriétaires de Xbox aient été très choyés en termes d’exclusivités en 2023, mais ils ont au moins eu droit à un RPG d’une très grande qualité avec Starfield, des studios Bethesda, un titre se présentant comme une sorte de Skyrim dans l’espace. Avec des centaines de planète à explorer, la possibilité de construire un vaisseau spatial selon ses propres goûts, l’opportunité de rejoindre différentes factions, de créer un personnage sur mesure et de livrer combat contre des extraterrestres et des pirates intergalactiques, il s’agit d’un jeu de rôle qui fournira des centaines d’heures de plaisir aux joueurs.

Game Pass Ultimate

Pourquoi donner un seul jeu en cadeau quand, pour un montant à peu près équivalent à un abonnement Netflix, on peut en offrir une centaine? Donnant accès à une quantité impressionnante de titres, autant sur la console Xbox que sur PC, le service permet d’essayer plusieurs succès de l’heure sans avoir à débourser un sou de plus. Dead Space, Starfield, Lies of P, Remnant II, Gotham Knights, Grand Theft Auto V, Atomic Heart, Deathloop, il y a tellement de bons titres que le plus difficile sera de choisir. Pas étonnant que tous essaient d’imiter la formule de Game Pass, sans rencontrer autant de succès.