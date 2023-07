Pixels et préjugés #25: Diablo 4

Lancé en grande pompe au début de juin, Diablo 4, la plus récente itération de la célèbre franchise de Blizzard, a ses passionnés et ses détracteurs. À Pixels et préjugés, Hugo Prévost, Louis-Gabriel et Alex discutent des bons et des moins bons côtés de ce hack’n’slash, du contenu de la première saison, de l’infâme (?) mise à jour, et bien plus.

