La brosse à dents Oral-B iO Series 10, pour une hygiène buccale « intelligente »

Les brosses à dents électriques ne sont certainement pas nouvelles; ce qui est plus récent, c’est la multiplication des options, des modes et autres possibilités au sein de cet objet de tous les jours. Avec sa brosse iO Series 10, la compagnie Oral-B fait le pari de l’intelligence artificielle, parfois avec des résultats… mitigés.

Oui, l’intelligence artificielle: impossible d’y échapper. Impossible d’échapper, non plus, à l’installation d’une application sur notre téléphone. On pourrait croire qu’il serait facile de se mettre à utiliser une brosse à dents, dont le fonctionnement ne nécessite généralement que de la pâte à dents et de l’eau (en plus d’une pile chargée, dans le cas d’un appareil électrique), mais les ingénieurs ont ajouté ici une couche de complexité. Surtout avec cette base de recharge qui sert aussi de borne Bluetooth qui permettra une connexion à votre téléphone.

Il faut cependant rendre à César ce qui lui revient: une fois cette première configuration effectuée, on nous propose tout une série de programmes de santé buccale et dentaire, programmes qui comprennent l’utilisation de la brosse à dents que nous venons d’acheter, évidemment, mais aussi de la soie dentaire, et même d’un rince-bouche. Après tout, les gens de chez Oral-B ont intérêt à ce que leur clientèle soit satisfaite de leurs produits. Dont acte, avec cette myriade d’options.

Et heureusement, nul besoin de traîner constamment son téléphone avec soi lorsque l’on se brosse les dents. Comme depuis les premières brosses, il suffit d’ajouter de la pâte à dents, de mouiller un peu le tout et de se mettre au travail.

À noter, toutefois, que puisque la iO, à l’instar d’autres brosses électriques, utilise des têtes pivotantes, plutôt que des soies traditionnelles, le brossage va changer: au lieu d’effectuer nous-mêmes les mouvements de brossage, on déposera relativement doucement la tête sur chaque dent pendant une période de trois secondes, à l’avant, à l’arrière et sur le dessus, avant de passer à la suivante. Et voilà, le tour est joué!

Et si l’on appuie trop fort, non seulement un anneau lumineux situé sur notre brosse va-t-il virer au rouge, mais la base de recharge, qui sert aussi d’indicateur de la « qualité » du brossage, prendra aussi une teinte ocre. Il faudra alors légèrement relâcher la pression pour revenir au vert rassurant, ou même au blanc « parfait ».

Des indicateurs de performance partout

Parlons-en, d’ailleurs, de cette perfection: lors de la configuration de notre brosse, on nous invite à effectuer un premier nettoyage de nos dents pour évaluer notre méthode. On obtiendra ensuite un niveau de propreté, évalué selon un pourcentage. À nous, ensuite, d’améliorer ce « score ».

Le problème est double, ici: on ignore quels sont les critères indiquant ce qui constitue une « couverture adéquate » de nos dents lors du brossage. L’idée de trop appuyer avec la brosse est facile à comprendre, notamment en raison de l’allumage de ces voyants rouges, mais pour le reste, on devine que l’appareil s’appuie sur des gyroscopes situés dans son manche, sans plus d’informations.

Impossible, aussi, de savoir ce qui fait en sorte qu’après notre brossage, le petit bonhomme sourire affiché sur l’écran DEL du manche sera heureux, très heureux, ou encore extatique. Bien rapidement, après avoir effectué la configuration initiale et déterminé le niveau de sensibilité du brossage, par exemple, on ne se fiera plus qu’aux couleurs indiquant une force adéquate, ainsi qu’à la minuterie nous indiquant le temps écoulé depuis le début du brossage.

Tout le reste: l’application, les statistiques détaillées, le pourcentage de brossage, la connexion Bluetooth avec le téléphone qui n’est pas toujours réussie… Tout cela devient simplement un souvenir un peu agaçant.

Outre cette surmultiplication des informations et cette idée de l’internet des objets pratiquement poussée à son paroxysme, la brosse à dents Oral-B iO est particulièrement efficace: le moteur est très puissant, les têtes nettoient très bien, il est également très facile de retirer ces dernières pour nettoyer la pâte à dent qui peut se glisser dans les interstices, et la recharge est rapide.

Est-ce que cette efficacité et de niveau de qualité de la brosse iO valent 329 $? La question mérite d’être posée. Mais si l’on souhaite en plus obtenir un très grand nombre de données sur notre brossage, alors l’appareil est celui qu’il vous faut.