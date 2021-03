Pacman et préjugés #01: la Switch Pro et Through the Darkest of Times

L’industrie du jeu vidéo fascine, surprend, déçoit aussi, parfois. Voilà pourquoi les trois coanimateurs Hugo Prévost, Alexandre Boutet Dorval et Louis-Gabriel Parent-Belzile, uniquement armés de leur passion pour le domaine et leur sens de la répartie, se lance dans l’aventure du podcast, avec Pacman et préjugés.

Pour ce premier épisode, il sera question des rumeurs portant sur une éventuelle nouvelle version de la console Switch, de Nintendo, mais aussi d’un jeu de stratégie tout à fait rigolo et joyeux, Through the Darkest of Times.