L’effondrement, façon danse contemporaine

Comment (et quoi) faire quand tout s’effondre? Chuter, amortir le choc, se relever, accepter de tomber encore et en corps… dans son ballet présenté pour terminer la saison de l’Agora de la danse, la chorégraphe Helen Simard présente Tout s’effondre, une œuvre dansée et mise en musique par 10 artistes.

La musique est confiée à Roger White, qui, sur sa console ou son piano numérique, agrémenté de percussions parfois cinglantes, apporte toute une ambiance dramatique aux nombreux pas des danseurs.

Au centre de la scène obscure, l’un d’entre eux émerge et semble se remettre à peine d’une difficile épreuve. Il s’étire, palpe son corps comme pour s’assurer de sa présence, tourne et roule sur lui-même. Il est seul au monde tandis que d’autres danseurs et danseuses envahissent progressivement la scène. Leurs pas sont plus ou moins décidés. Ils tournent autour du sujet principal qui leur tend la main. Mais c’est plutôt l’indifférence qui règne, quelque chose du chacun pour soi.

Au son de la musique parfois envoûtante, on assiste au déploiement de ces individus atomisés, qui tournent en rond en formant des figures différentes dans l’espace, selon un certain ordre ou désordre. Certains se détachent du lot par moments. Ils chutent à leur tour, semblent rebondir et amortir le choc de leurs corps sur le sol. Puis ils se relèvent. Ils tendent aussi la main, comme pour trouver une aide extérieure, un appui qui leur est éventuellement accordé.

Tout le ballet m’a semblé être une déclinaison sur le thème de la chute et des stratégies individuelles, en ce qui concerne la manière de rebondir en attendant une éventuelle nouvelle épreuve.

Quelques moments sont bien exécutés par des danseurs acrobatiques. Mais l’ensemble est surtout marché dans diverses figures qui peuvent faire ressentir un peu de longueurs; l’ensemble aurait peut-être intérêt à être légèrement resserré. L’intensité dramatique est toutefois bien rendue et permet de réfléchir à nos propres stratégies quand tout semble s’effondrer autour et en nous.

Tout s’effondre

Créations Interdisciplinaires We All Fall Down (WAFD)

Direction artistique: Helen Simard, Roger White

Chorégraphie : Helen Simard

Interprètes : Rodrigo Alvarenga- Bonilla, Bailey Eng, Sage Fabre-Dimsdale, Alyssa Favero, Stephanie Fromentin, Justin Gionet, Mecdy Jean-Pierre, Maude Laurin-Beaulieu, Marie Lévêque et Roger White

Interprète stagiaire : Justine Dagenais

Musique : Roger White

Tout s’effondre, du 7 au 10 mai 2025 à l’Agora de danse, Espace Wilder, à Montréal