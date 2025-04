Catch Step: c’est fou, tout ce qu’on peut faire avec des chaises!

Huit chaises noires ordinaires, pliables, de celles qu’on a chez soi pour dépanner; huit chaises qui seront le terrain de jeu rempli d’humour d’un duo extraordinaire de danseurs.

Anaïs « RISE » Gilles et Delande « DJUNGLE » Dorsaint ont le rythme au corps; quand les spectateurs s’installent dans la salle, ils sont ainsi déjà sur scène, à bouger sur le fond de musique électronique proposée par les musiciens présents.

Le rythme, ce n’est pas ce qui manque à ce duo extraordinaire de spécialistes de la street dance. Leurs performances sont magnifiques et spectaculaires. Dans leurs pantalons souples de couleur claire et leurs chandails à manches longues, leurs membres élastiques et tout leur corps épousent le rythme de la musique, y compris en dormant.

La première scène ressemble à un rêve que les deux danseurs vivent dans leur sommeil. Assis sur une chaise, leurs yeux sont fermés, mais leurs oreilles ou les vibrations du son transmettent le moindre mouvement à leurs corps. Les gestes sont ralentis, ils s’accélèreront jusqu’au vertige, à certains moments du spectacle.

La musique très rythmée semble composée en direct, parfois avec l’ajout d’une voix féminine, et donne aux spectateurs l’envie de bouger eux aussi. Difficile de rester immobile sur son fauteuil; on voudrait se mêler aux deux danseurs, mais sans cesser de les admirer.

Leurs séquences chorégraphiées proposent de superbes duos qui se dissocient progressivement pour se décaler savamment et se poursuivre dans des solos où l’improvisation occupe sans doute une place.

Les huit chaises sont déplacées pour proposer des contraintes aux danseurs; elles sont leur terrain de jeu. Surtout ne pas poser le pied à terre, au risque d’être englouti par la lave!

On retrouve de fait les jeux auxquels jouent les enfants, mais agrémentés d’acrobaties et de déhanchements rapides, vertigineux et parfaitement rythmés.

Sur le fond de scène, des projections vidéo marquent le rythme, elles aussi. Images électroniques, jeux de Tetris pour lesquels les danseurs bougent comme des robots ou des avatars de ce type de jeu. Avec leurs pieds et les claquements de leurs mains, ils contribuent à la musique sans cesser de danser.

L’esthétique est superbe. Sous de très beaux éclairages, les danseurs manifestent leur générosité et leur plaisir d’être là. Ils ne se prennent pas au sérieux. La danse et la musique sont leur jeu préféré. Ils aiment jouer, donner et se donner à fond jusqu’à l’épuisement, voire peut-être au-delà.

Le spectacle met de bonne humeur. Il est joyeux et ludique, ce qui ajoute au plaisir d’admirer des danseurs si talentueux.

Catch Step HYA remix feat Lunice (avec EENO T & Magnanimous)

Danse : Anaïs « RISE » Gilles, Delande « DJUNGLE » Dorsaint

Musique : Lunice, EENO T et Magnanimous

Chorégraphie: Handy « HYA » Yacinthe

Direction musicale et composition : Lunice

Éclairages et direction technique : Jon Cleveland