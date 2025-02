Non, l’armée canadienne n’accepte pas les non-résidents permanents ou les non-citoyens

Ophélie Dénommée-Marchand, collaboration spéciale

Vérification: les Forces armées canadiennes (FAC) permettent-elles désormais à ceux qui ne sont ni citoyens, ni résidents permanents du Canada de s’enrôler? Non, c’est faux: un porte-parole des FAC a nié cette assertion. Le site web des forces armées précise d’ailleurs ses critères d’admissibilité.

L’assertion est apparue dans une publication (archivée ici) sur le réseau social X, le 19 février 2025. On pouvait y lire la déclaration suivante:

« Non permanent resident and non Canadian citizen can now serve in the Canadian ArmedForces as of today… Holy fucking shit! We have officially lost the country. »