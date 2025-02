Mondes disparus: l’évolution comme vous ne l’avez jamais vue

Qui n’a jamais rêvé de voir un dinosaure de ses propres yeux ou de remonter aux origines du monde? À défaut de pouvoir retourner dans le passé, l’expérience immersive Mondes disparus: un voyage de 3,5 milliards d’années propose une perspective convaincante. Une fascinante reconstitution de l’évolution de la vie à voir dès le 19 février prochain.

Mondes disparus convie les visiteurs à un voyage à travers le temps pour explorer l’évolution du vivant comme jamais auparavant.

Développée par la société française Excurio de concert avec le Muséum national d’Histoire naturelle de France et présentée à Montréal en collaboration avec le Studio PHI, cette aventure immersive suscite l’intérêt avant même son ouverture officielle. L’engouement est manifeste: 30 000 billets ont déjà été vendus.

Après un succès retentissant à Paris et dans de nombreuses métropoles internationales, Mondes disparus fait escale pour la première fois en Amérique du Nord, dans le Vieux-Port de Montréal.

Cette expérience immersive s’inscrit dans la lignée des réalisations marquantes d’Excurio, dont L’Horizon de Khéops et Éternelle Notre-Dame, qui ont séduit plus d’un million de visiteurs à l’échelle mondiale. D’ailleurs, L’Horizon de Khéops a connu un tel succès à Montréal en 2024 que l’événement a été prolongé au-delà des dates prévues.

Une odyssée à travers le temps

Coiffés d’un casque de réalité virtuelle, les participants entament une expédition temporelle d’une durée de 45 minutes.

L’aventure débute en l’an 2223. Lors d’une conférence au sujet de l’évolution du vivant, une biologiste nommée Charlie et son petit robot Darwin se retrouvent propulsés 3,5 milliards d’années en arrière. En leur compagnie, les visiteurs explorent les grands chapitres de l’évolution de la vie.

Des bactéries primitives qui transforment une Terre jadis hostile aux arthropodes émergeant des profondeurs marines, en passant par les insectes géants rampant dans les forêts luxuriantes du carbonifère jusqu’aux reptiles volants qui déploient leurs ailes dans le ciel du crétacé, plusieurs périodes se succèdent telle une fresque vivante. Chaque étape du parcours présente une faune et une flore représentées avec un réalisme saisissant.

Une reconstitution scientifique rigoureuse

Si l’aventure prend la forme d’un voyage fantastique, elle repose cependant sur des bases scientifiques solides. Une trentaine d’experts (paléontologues, paléobotanistes et bioacousticiens, spécialistes en évolution) du Muséum national d’Histoire naturelle ont collaboré à la conception du projet avec Excurio. Leur mission? Rendre l’expérience la plus scientifiquement précise possible, en recréant non seulement l’apparence des espèces éteintes, mais aussi leurs mouvements et leurs comportements.

Du scénario à la production 3D, en passant par la création des univers graphiques et sonores, chaque aspect du projet a bénéficié de l’expertise des scientifiques de l’institution muséale.

Toutes les données présentées dans l’expérience immersive ont été vérifiées par un comité de validation scientifique. Les espèces disparues ont été reconstituées en s’appuyant sur les connaissances issues de la paléontologie, de la physico-chimie, de l’analyse de fossiles et de l’étude des animaux et végétaux actuels.

Les créateurs ont relevé le défi haut la main en illustrant des milliards d’années d’évolution à travers plusieurs paléopaysages. En tout, plus d’une centaine d’espèces végétales et 120 espèces animales ont été reconstituées parmi les écosystèmes anciens représentés dans Mondes disparus.

S’émerveiller pour apprendre

En repoussant les limites d’une simple expérience visuelle, Mondes disparus fait de l’habituel spectateur passif un acteur à part entière. En déambulant à travers les paysages, le public lève la tête, s’accroupit ou se retourne pour découvrir dans les moindres détails ce qui l’entoure. Chaque mouvement fait alors partie intégrante de l’expérience. Et le réalisme est tel qu’en se penchant pour observer sous l’eau, les participants ont véritablement l’impression que la faune marine grouille tout autour d’eux!

En plus d’engager physiquement le visiteur, le parcours intuitif d’une durée de 45 minutes éveille ses émotions, réveillant cette curiosité enfantine qui le poussait jadis à s’intéresser aux fossiles et à imaginer comment vivaient les dinosaures.

Mondes disparus va au-delà d’une expérience immersive, éducative et ludique: elle fait de l’émerveillement un moteur d’apprentissage et de découverte.

Un regard sur le présent et l’avenir

Avant de revenir en 2223, le robot Darwin fait une halte en 2023, dans la savane africaine. L’expérience immersive devient alors une réflexion sur notre époque actuelle. Au-delà d’un constat alarmiste, cette ultime étape se teinte d’espoir, soulignant l’urgence de la conservation des espèces et l’impérative nécessité de préserver la biodiversité.

Cette épopée racontée par le biais de la réalité virtuelle nous permet d’expérimenter ce que nous n’avons jamais pu voir de nos propres yeux. Telle une fascinante plongée sensorielle au cœur de l’évolution, cette aventure immersive redonne vie à ce qui n’est plus… et invite à une réflexion profonde sur notre lien avec l’environnement.

Ne manque plus que des éléments tactiles et olfactifs, et cette aventure à travers le temps serait encore plus complète…

***

Mondes disparus: un voyage de 3,5 milliards d’années

Lieu : Vieux-Port de Montréal, 2 rue de la Commune Ouest, Montréal

Durée : 45 minutes

Date d’ouverture : 19 février 2025

Âge minimum : 8 ans et plus

Billetterie : mondesdisparusexperience.com

L’expérience n’est pas recommandée aux personnes épileptiques, souffrant de cybercinétose ou enceintes.