Viscera, quand l’imitation devient de la paresse

A-t-on enfin fini de battre le cadavre des dizaines, voire des centaines de mauvaises copies de Vampire Survivors? Développé et publié par Animation Logic, le titre se veut un hommage aux jeux d’action des années 1990 où l’objectif consistait à décimer des milliers, voire des dizaines de milliers d’ennemis avec un arsenal toujours plus impressionnant. Mais n’est certainement pas Contra qui veut, et ce nouveau jeu n’arrive pas à la cheville de l’oeuvre dont il s’inspire, ni du classique dont il souhaite raviver la mémoire.

Une arène, des armes, des monstres, des améliorations au moment de monter de niveau: on connaît la formule, et celle-ci, présentée ici nappée d’une sauce à saveur de science-fiction, avec de gros chars d’assaut futuristes abandonnés ici et là, des lasers, des roquettes, mais aussi des monstres qui pourraient fort bien être à leur place dans Starship Troopers, par exemple, on pourrait se dire que les choses seront agréables.

Et, de fait, l’expérience est plaisante pendant quelques minutes. Les améliorations sont intéressantes, certaines armes sont particulièrement jouissives, comme un fusil à pompe franchement puissant, ou encore plusieurs déclinaisons de fusils laser, mais… Mais il manque quelque chose. Quelque chose comme un petit goût de revenez-y. Peut-être est-ce le fait que l’on tente simplement d’accumuler le plus de points possible, histoire de dépasser d’autres joueurs anonymes provenant d’un endroit inconnu du web.

Peut-être est-ce le fait que peu importe l’arme utilisée, notre personnage ne brandisse absolument rien, ses bras étant figés dans la position nécessaire pour tenir une arme. Peut-être est-ce le fait, aussi, qu’au-delà du fait de débloquer des cartes supplémentaires, il n’existe pas vraiment de progression, dans ce jeu. Et peut-être, sans doute, que nous avons assez donné dans le grinding, dans le travail répétitif, pour les prochaines années.

Quoi qu’il en soit, Viscera devient banalement ennuyant à peu près 15 minutes après avoir lancé la première partie. On n’y trouve rien d’innovant, rien de bien divertissant. Rien d’intéressant, bref. À oublier.

Viscera

Développeur et éditeur: Animation Logic

Plateforme: Windows (testé sur Steam)

Jeu non disponible en français

