Halls of Torment 1.0, ou l’art de se compliquer joyeusement la vie

La chose est maintenant officielle: les développeurs de chez Chasing Carrots ont bel et bien publié leur mise à jour « 1.0 » de Halls of Torment, un survivor-like inspiré des jeux de rôle des années 1990. Et si certains ajouts sont franchement les bienvenus, ce qui devait être la principale attraction s’avère en fait être une expérience un peu décevante.

Comme toujours, il faut tuer des monstres. Le plus de monstres possible, en fait, avec comme objectif de récupérer des pièces d’équipement, de débloquer des améliorations et des sorts, mais aussi, désormais, d’améliorer encore davantage les capacités des diverses classes offertes.

« Amélioration » est effectivement le maître-mot, ici. Car cette version officielle du jeu, qui correspond à sa sortie de la phase d’accès anticipé, ne propose pas vraiment de nouveaux niveaux, mais plutôt des conditions différentes pour chacun des cinq mondes que l’on pouvait déjà explorer. Ces conditions sont déterminées par l’utilisation (ou non) d’artefacts que l’on recueillera en vainquant le méchant de fin de niveau.

Et ces artefacts ne sont certainement pas là pour vous faciliter la vie; en fait, c’est plutôt le contraire, ceux-ci ajoutant des circonstances particulières qui servent généralement à rendre votre expérience plus complexe, mais aussi potentiellement plus enlevante.

On peut ainsi noter l’augmentation de 50% du rythme d’apparition des ennemis, l’ajout d’un nombre indéterminé de monstres attaquant au corps à corps ou encore à distance, la possibilité que tout ce que l’on touche prenne feu (nous y compris), etc.

Pire (ou mieux) encore, chaque artefact activé, lors d’un passage à travers un niveau, vient augmenter les points de vie, les dégâts et la vitesse d’apparition des ennemis. Heureusement, pour compenser, on accroît du même coup les probabilités d’obtenir de bons objets dans les caisses et autres coffres au trésor, ainsi que la vitesse à laquelle on accumule des points d’expérience.

Fait à noter, aussi, l’un des artefacts rapidement accessibles permet enfin de récupérer des versions améliorées des objets dont on peut équiper notre personnage, ces déclinaisons étant autrefois seulement accessibles au hasard en pleine action. Et fait intéressant, on constate aussi l’apparition de nouveaux équipements, encore irrécupérables, ceux-là, qui possèdent des caractéristiques poussées à leur paroxysme. Est-ce le signe d’un autre ajout à débloquer prochainement?

Il faut en convenir, il est surprenant de voir à quel point cette possibilité de varier les plaisirs joue en faveur de Halls of Torment. Une première série de parties, après avoir obtenu l’accès au contenu supplémentaire, avait surtout suscité un certain ennui. « Est-ce tout? », avait-on envie de se demander. Mais à voir l’écran être rempli de centaines et de centaines d’ennemis, avec un héros produisant tant d’attaques et lançant tant de sorts que le jeu lui-même tourne au ralenti, on constate que le côté excitant du jeu est de retour.

Cela ne veut cependant pas dire que tout est parfait, dans cette version 1.0. D’abord, les développeurs ont ajouté des items à récupérer lorsque l’on occis un méchant principal, à la fin d’un niveau. Ces objets, généralement au nombre d’un ou deux, permettent ensuite d’accroître les capacités de personnages spécifiques. Cependant, ces hausses sont si minuscules qu’on en vient à se demander si la chose vaut vraiment la peine, surtout qu’une partie prend au moins 30 minutes (ou 20 minutes en mode accéléré, désormais).

Idem pour la Voûte, ce « niveau final » que vantaient les développeurs lors d’une récente entrevue avec Pieuvre.ca. Oui, cet espace, dont les caractéristiques spécifiques sont déterminées au hasard à l’ouverture des portes, avec la capacité d’obtenir de meilleures (ou de pires) circonstances en payant toujours plus d’argent, est exigeant et difficile, mais une fois qu’on en a compris le principe, on en cherche un peu l’utilité. D’autant plus qu’en triomphant de la Voûte, on n’onbient ni équipement supplémentaire, ni somme d’argent.

Il ne fait aucun doute que la version 1.0 de Halls of Torment est la version la plus aboutie, jusqu’à présent, de cet excellent jeu combinant réflexes, action et nostalgie pour les visuels et les mécaniques des titres de l’âge d’or des jeux de rôle sur PC. Cela étant dit, impossible de ne pas avoir un peu une impression d’inachevé, d’incomplet. Un peu comme un sentiment de ne servir qu’à faire augmenter des nombres, sans autre récompense. Ce qui est bien dommage!

Halls of Torment

Développeur et éditeur: Chasing Carrots

Plateforme: Windows (testé sur Steam)

Jeu non disponible en français

