Les aventures spatiales d’Exophobia

Après l’écrasement de votre vaisseau sur une étrange planète, vous devez, en tant que seul survivant humain, trouver une façon de vous échapper et de rejoindre les vôtres. Ce faisant, vous devrez affronter toutes sortes d’ennemis et surmonter quantité d’obstacles dans Exophobia.

Développé par Zarc Attack et publié par PM Studios, Exophobia est un jeu de tir à la première personne mêlant une très forte esthétique rétro à un côté metroidvania lui aussi bien présent. De pièce en pièce, de passage en passage, notre personnage devra résoudre des énigmes, faire preuve d’adresse, voire maîtriser diverses mécaniques de combat qui seront essentielles, s’il espère survivre et percer les mystères de ce gigantesque complexe.

Les amateurs de jeux rétro d’une certaine époque se sentiront presque immédiatement chez eux: il est rare de se réclamer de Corridor 7 – le titre est une pâle copie de Wolfenstein 3D réalisée avec les moyens du bord –, mais cela n’empêche pas des irréductibles d’affirmer que ce jeu mérite d’être en partie réincarné dans un contexte contemporain. Dont acte.

Mais dans une perspective plus grande, ce sont ces nombreux clones du classique d’iD Software qui reprennent vie, ici, à mesure que nous progressons à travers la base extraterrestre. Et engin visuel moderne oblige, si l’esthétique et certains concepts rétro sont respectés, on a aussi ajouté diverses améliorations, notamment avec la fluidité des déplacements, la physicalité de certains objets, et j’en passe.

Du reste, nous avons droit aux classiques: plusieurs types de monstres dont il faudra mémoriser les attaques, des créatures affichées sous forme de sprites, une trame sonore évoquant le danger, mais aussi l’exploration spatiale…

Mais cette idée de partir à l’aventure loin de notre planète, peut-être même en rendant hommage à Chex Quest (pourquoi pas!), prend du plomb dans l’aile lorsque vient le temps de… eh bien, de mitrailler un peu tout ce qui bouge.

Les choses finissent un peu par s’améliorer, mais les combats, dans Exophobia, sont longtemps médiocres. On appréciera pouvoir bloquer les tirs ennemis avec nos propres munitions, par exemple, mais les armes qui nous sont d’abord offertes tiennent davantage du tire-pois que de l’arme intergalactique. Même dans Wolfenstein 3D, on récupérait bien assez vite le pistolet mitrailleur. Et que dire de Doom, avec son fusil à pompe, l’une des meilleures armes de tous les temps, dans un jeu de tir?

Bref, pour un jeu de tir, la partie tir est horrible. Idem pour la carte, dont ce journaliste a été incapable de trouver la fonction permettant de reculer. Résultat: une carte inutilisable, car non seulement déjà stylisée de façon à avoir un look « artefact extraterrestre », mais aussi coincée en version ultra cadrée qui empêche de comprendre quoi que ce soit.

Si l’idée de base d’Exophobia a certainement du bon, l’exécution laisse à désirer. Surtout dans un contexte où les jeux de tir rétro se comptent par dizaines, qu’ils ressemblent à Corridor 7 (ou Wolfenstein 3D) ou non. À éviter, donc.

Exophobia

Développeur: Zarc Attack

Éditeur: PM Studios

Plateformes: PlayStation 4 et 5, Nintendo Switch, Xbox One et Series, Windows (testé sur Windows/Steam)

Interface du jeu disponible en français

