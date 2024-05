Dune – Part Two: le tour de force de Denis Villeneuve

Avec la deuxième partie de Dune, disponible depuis peu en 4K, Blu-ray et DVD, non seulement Denis Villeneuve livre-t-il le meilleur film de science-fiction de l’année, il cimente aussi sa place parmi la crème des réalisateurs d’envergure internationale.

L’histoire de Dune: Part Two reprend immédiatement là où la première partie (lire notre critique ici) s’est terminée. Après une longue et périlleuse traversée du désert, Paul et sa mère Jessica, les deux seuls survivants de l’attaque sournoise des Harkonnen contre la maison Atréides, ont été sauvés in extremis d’une mort certaine et recueillis par les Fremen, mais tous ne voient pas d’un bon œil la venue de ces deux étrangers parmi eux. Certains considèrent le jeune homme comme le messie annoncé depuis longtemps, et d’autres comme un faux prophète.

Ayant repris le contrôle d’Arrakis et de la production de l’épice, la répression des Harkonnen se fait sentir de plus en plus cruellement. Paul se bat aux côtés des Fremen, multipliant les actes de guérilla et gagnant peu à peu leur confiance. Il se fait désormais appeler Muad’Dib, et son nom devient même un cri de ralliement pour les rebelles. Espérant mettre un terme aux actes de sabotage, le baron Vladimir Harkonnen nomme son neveu, le sadique Feyd-Rautha, gouverneur de la planète. La guerre, jusque-là larvée, éclate dès lors au grand jour.

Roman de science-fiction le plus vendu de tous les temps, on pourrait qualifier Dune de Star Wars pour adultes. Il est difficile de ne pas voir à travers ce récit de colonisation une allégorie sur l’invasion des pays arabes par les Occidentaux pour le contrôle du pétrole. En dehors de l’aspect politique de son intrigue, le livre fait une large place au mysticisme, et l’adaptation cinématographique saisit très bien cette dimension, présentant la religion comme une arme à double tranchant pouvant être utilisée pour asservir les populations, mais montrant aussi comment la foi peut donner aux masses l’énergie nécessaire pour se soulever.

Tandis que l’opus précédent servait principalement à introduire le riche univers du roman de Frank Herbert ainsi que les dizaines de protagonistes peuplant cette saga touffue, Dune: Part Two possède un rythme davantage soutenu. On dirait que Denis Villeneuve a pris de l’assurance après avoir réalisé la première partie, et sans dédaigner les moments plus contemplatifs, le long-métrage contient beaucoup plus d’action cette fois-ci. Malgré sa durée avoisinant les trois heures, on ne compte absolument aucun temps mort, et le visionnement de ce film est un pur délice pour les férus de science-fiction.

Villeneuve livre du spectacle de haut niveau avec Dune: Part Two. Paysages désertiques grandioses, tempêtes de sable démesurées, cérémonies religieuses sophistiquées, combats de gladiateurs dans une arène remplie de spectateurs frénétiques, vaisseaux qui explosent et batailles épiques où des centaines de combattants s’affrontent. On a même droit à la fameuse scène où Paul Atréides chevauche le Shai-Hulud, le ver géant des sables. Le choix de couleurs est aussi très intéressant. Le cinéaste noie de rouge le désert au début, ou présente le défilé militaire des Harkonnen en noir et blanc, évoquant les images d’archives de l’Allemagne nazie.

Au niveau de la distribution, Villeneuve s’est visiblement payé la traite, et sa direction d’acteurs est impeccable. Plusieurs têtes d’affiches du film précédent sont de retour dans Dune: Part Two, dont évidemment Thimothée Chalamet (Paul Atréides), Rebecca Ferguson (Lady Jessica), Josh Brolin (Gurney Halleck), Dave Bautista (Rabban) et Stellan Skarsgård (Vladimir Harkonnen). Le personnage de Chani, interprété par Zendaya, est beaucoup plus présent cette fois-ci, tout comme celui de Stilgar, joué par Javier Bardem. Parmi les nouveaux venus, on remarque Christopher Walken, Florence Pugh, et surtout Austin Butler, dont la performance dans la peau du psychopathe Feyd-Rautha est absolument mémorable.

La version ultra-haute définition de Dune: Part Two inclut le film sur disque 4K et s’accompagne d’un code pour télécharger une copie numérique. On compte plus d’une heure de matériel supplémentaire sur l’édition, réparti en huit revuettes. On peut donc en apprendre davantage sur la création du Chakobsa (le langage des Fremen inventé par le linguiste David Peterson), la conception des décors massifs par Patrice Vermette, les différentes locations de tournage, les costumes et la trame sonore d’Hans Zimmer, l’entraînement et le maquillage transformant Austin Butler, les nouveaux ornithoptères, ou les coulisses de la scène où Paul Atréides chevauche le fameux ver géant des sables.

Largement supérieur à la première partie, Dune: Part Two est destiné à devenir un grand classique, et l’adaptation définitive du roman de Frank Herbert au grand écran. C’est tellement bon que l’on souhaite maintenant que Denis Villeneuve continue la saga, en s’attaquant au second livre de la série, Le Messie de Dune.

9/10

Dune: Part Two

Réalisation: Denis Villeneuve

Scénario: Denis Villeneuve et Jon Spaihts (d’après l’œuvre de Frank Herbert)

Avec: Timothée Chalamet, Zendaya, Rebecca Ferguson, Javier Bardem, Josh Brolin, Austin Butler et Florence Pugh

Durée: 165 minutes

Format : UHD (4K et copie numérique)

Langue : Anglais, français et espagnol