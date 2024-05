Combattre le mensonge en intégrant Wikipédia sur… YouTube

Si Google est depuis longtemps synonyme de recherche en ligne, les internautes sont toujours plus nombreux à rechercher des informations directement sur des plateformes vidéo comme YouTube. Afin de lutter contre de possibles cas de désinformation, des chercheurs de l’Université de Washington ont mis au point Viblio, un greffon pour navigateur web qui permet aux internautes et aux créateurs de contenus d’ajouter des citations à des vidéos, à l’instar de l’encyclopédie en ligne Wikipédia.

Comme le rappellent les créateurs de cette extension numérique, les vidéos peuvent rassembler de grandes quantités d’informations: du texte, du son, et image après image.

De fait, chacune de ces couches de contenus représente une source potentielle d’erreurs ou de mensonge. Et donc, lorsque les internautes recherchent directement des vidéos sur un site web comme YouTube, déterminer quelle vidéo est une source crédible peut être complexe.

Le prototype de l’extension offre aux internautes une barre de défilement supplémentaire, où l’on peut trouver des notes et des liens vers des sources qui appuient, réfutent, ou développent l’information présentée dans la vidéo.

Ces liens apparaissent sous forme de liste, comme la section « références » à la fin d’un article sur Wikipédia. Lors de tests, écrivent les chercheurs, 12 participants ont estimé que cet outil était utile pour évaluer la crédibilité des vidéos sur divers sujets, allant de la biologie aux nouvelles à saveur politique, en passant par les vaccins contre la COVID-19.

Les résultats des travaux sont disponibles sur le serveur de prépublication arXiv. Viblio n’est pas encore accessible au public.

« Nous voulions développer une méthode pour encourager les gens qui écoutent des vidéos à ne pas faire ce qui est appelé « lecture latérale », ce qui définit l’action d’aller voir ailleurs sur le web pour déterminer si quelque chose est crédible ou vrai, à l’opposé du fait de se plonger dans ladite information comme tel », a mentionné la principale autrice des travaux de recherche, Amy X. Zhang.

« Lors de précédentes études, j’ai travaillé avec les gens des notes de la communauté sur Twitter, ainsi qu’avec Wikipédia, et j’ai vu que le fait de s’appuyer sur la communauté pour ajouter des citations et des opinions peut être utile pour dénoncer la désinformation sur les plateformes numériques. »

Pour guider le design de Vivlio, l’équipe a étudié comment les 12 participants – majoritairement des étudiants universitaires de moins de 30 ans – ont évalué la crédibilité de vidéos sur YouTube lors de recherches sur la plateforme, et lors de leur visionnement.

Plusieurs facteurs

Ultimement, la familiarité avec la source de la vidéo et le nom de la chaîne était importante. Mais plusieurs participants ont évoqué d’autres signes de la crédibilité potentiellement fautive d’une vidéo: la qualité de ladite vidéo, le niveau d’intérêt de l’internaute, son classement dans les résultats de recherche, ainsi que le nombre de vues et d’abonnés.

L’équipe a aussi constaté que dans un cas, un participant a erronément associé un panneau d’information de YouTube comme un appui, envers la vidéo, de la part des Centres de prévention et de contrôle des maladies, aux États-Unis.

Mais ces panneaux offraient en fait des liens vers de l’information supplémentaire, dans le contexte où des vidéos concernant des « sujets prompts à de la désinformation ».

« Le problème, c’est qu’un grand nombre de vidéos sur YouTube, particulièrement les contenus plus éducatifs, n’offrent pas une bonne façon de prouver qu’elles présentent des informations de bonne qualité », mentionne Emelia Hughes, qui a collaboré aux travaux de recherche.

« Je suis tombée sur plusieurs YouTubeurs qui trouvaient leurs propres méthodes pour citer des sources au sein de vidéos. Ce n’est pas une bonne façon de combattre la désinformation. Les gens peuvent signaler des vidéos entières, mais c’est une mesure particulièrement extrême lorsque quelqu’un commet une ou deux erreurs. »

Les chercheurs ont conçu Viblio pour que les internautes puissent mieux comprendre le contenu des vidéos, tout en évitant des choses comme l’interprétation erronée des informations additionnelles par ces mêmes internautes. Pour ajouter une citation, les utilisateurs cliquent sur un bouton dans l’extension. Ils peuvent alors ajouter un lien, sélectionner la durée de la vidéo à laquelle leur citation fait référence, et ajouter des commentaires, si désiré.

Pour tester le système, l’équipe a demandé aux participants d’utiliser Vivlio pendant deux semaines avec une vaste série de vidéos, y compris des extraits de l’émission Good Morning America, de la chaîne Fox News, ainsi que d’ASAPScience. Les participants pouvaient ajouter des citations, ainsi qu’écouter les vidéos où se trouvaient les citations d’autres internautes. Pour plusieurs d’entre eux, les citations ajoutées ont changé leur opinion quant à la crédibilité de certaines vidéos.

Qui surveille ceux qui surveillent?

Mais les participants ont aussi souligné les difficultés potentielles de la distribution de Viblio à grande échelle, comme les conflits survenant en lien avec des vidéos portant sur des sujets politiques, ou celles sur des sujets controversés qui ne tombent pas dans des cases entières noires ou blanches.

« Que se passe-t-il lorsque des gens possédant des valeurs différentes ajoutent des citations conflictuelles? », se demande la coautrice Tanu Mitra. « Il y a aussi le risque que des gens mal intentionnés ajoutent de la désinformation et des citations erronées, mais même lorsque les internautes sont de bonne foi, mais ont des avis contraires, quelles citations devraient-elles être priorisées? Ou devrions-nous montrer les deux citations conflictuelles? Ce sont de grands défis si l’on passe à une autre étape. »

Les chercheurs jugent que d’autres aspects devraient faire l’objet de travaux plus poussés, comme l’expansion de Viblio à d’autres plateformes, y compris TikTok ou Instagram, tout comme l’idée d’utiliser l’extension à plus grande échelle, y compris pour déterminer si les internautes sont suffisamment motivés pour continuer d’ajouter des citations et explorer des façons de créer des citations pour des vidéos qui n’obtiennent pas beaucoup de visites, et suscitent donc moins d’interactions.

« Une fois que nous allons au-delà de la question initiale concernant l’ajout de citations à des vidéos, alors l’enjeu de la vérification par la communauté demeure difficile », a ajouté Mme Zhang.

« Cela peut réussir. Chez Twitter, les notes de la communauté travaillent sur des façons d’éviter que des gens détournent le système en déterminant si quelqu’un adopte toujours le même point de vue. Et Wikipédia possède des normes pour ce qui devrait être qualifié de bonne citation. Alors, c’est possible. Il faut simplement des ressources. »