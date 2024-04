Pirate Patrol: au nom du Père

Après une violente guerre de laquelle vous sortez victorieux, vous voilà aux commandes d’un gigantesque croiseur blindé, capable d’emporter des chasseurs, et hérissé d’armes: dans Pirate Patrol, il vous faudra naviguer à travers les très nombreux périples de la galaxie, tout en gérant votre équipage… et en tentant d’échapper à la mort.

Développé et publié par les gens de chez Indielligent – probablement davantage une combinaison d’indie et intelligent, plutôt que l’insertion du mot mort, entendons-nous – Pirate Patrol est un jeu aussi ambitieux que (très) incomplet.

Les développeurs ne s’en cachent d’ailleurs pas du tout: à de nombreuses reprises, on nous rappellera que le titre est en accès anticipé. De fait, de grands pans du jeu ne sont pas accessibles, notamment la campagne, mais aussi la gestion d’habileté des différents personnages, etc.

Il est aussi très clair que les visuels ne sont pas finaux: on peut excuser le style semi-rétro, ce qui ajoute en fait un certain charme à la chose, mais de nombreuses images utilisées dans le jeu jurent entre elles. On peut s’attendre à ce que tout cela change au cours des prochaines semaines, voire les prochains mois.

En fait, presque tout est à changer pour le mieux, probablement: l’histoire est trop compliquée, avec son prologue comptant pas moins de deux (ou trois?) guerres successives impliquant notre personnage, par exemple, avant même que l’action ne débute.

On saluera toutefois la possibilité de gérer bien des choses, à bord de notre gigantesque vaisseau de guerre baptisé Le Père, qu’il s’agisse des différents systèmes technologiques, de l’armement, des chasseurs embarqués, ou encore de l’équipage…

À terme, tous ces membres de notre équipe possèderont leurs propres habiletés, et l’on peut deviner que l’ensemble de la chose fonctionnera à l’image d’un jeu de stratégie à la précision quasi millimétrique, avec possibilité de faire progresser nos soldats, mais aussi de ralentir le temps au besoin pour exécuter des manoeuvres plus précises, activer différents sous-systèmes de notre vaisseau, etc.

Pour l’instant, cependant, tout est un peu chaotique. La seule bataille à laquelle ce journaliste a participé s’est avérée être aussi lente et frustrante que soudainement chaotique, avec un vaisseau mère et des chasseurs difficiles à contrôler et des ennemis qui semblaient être soit tout à l’opposé de la très longue carte, soit soudainement capables de se téléporter.

Quand tous les aspects du jeu seront en place, quand les mécaniques auront été peaufinées, quand l’histoire sera complète… Bref, quand le jeu sera digne du nom de jeu vidéo, Pirate Patrol sera certainement un titre intéressant. Mais dans l’état, ce n’est malheureusement qu’une preuve de concept glorifiée.

Pirate Patrol

Développeur et éditeur: Indielligent

Plateforme: Windows (testé sur Steam)

Jeu non disponible en français

