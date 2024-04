La chaotique perfection d’Against the Storm

Extraordinaire. Incroyable. Superbe… Les mots manquent pour décrire Against the Storm, un jeu de gestion et de construction post-apocalyptique développé par Eremite Games, et dont la version 1.0 est déjà disponible depuis quelques semaines.

Les mots manquent, oui, car le sous-genre des titres où il faut lentement rebâtir une civilisation après une catastrophe devient de plus en plus occupé, surchargé, même, mais ce jeu réussit à proposer quelque chose qui est à la fois complet, complexe, mais aussi simple et original… en plus d’être magnifique. Un tour de force!

Avec plus d’un million de copies vendues depuis son arrivée en accès anticipé, Against the Storm a clairement mis le doigt sur quelque chose pour plaire aux amateurs. Et pour cause: il s’agit non seulement d’un jeu où il faut construire des villes, exploiter des ressources et accéder à des technologies, des bâtiments et des habiletés supplémentaires, mais aussi accomplir tout cela dans l’optique de voir ses créations disparaître face à la fureur de cette fameuse Tempête.

Car dans ce monde, rien ne semble vouloir durer. Le cataclysme ayant détruit la quasi totalité de la civilisation est un événement cyclique, et si l’objectif consiste à restaurer la gloire de la dernière cité existante, il faudra s’armer de patience et faire preuve de beaucoup d’inventivité pour y parvenir. En effet – et c’est là l’un des aspects les plus intéressants du titre –, chaque partie est différente. Non seulement parce que l’on peut choisir les ressources que l’on emporte avec soi, afin de bâtir une nouvelle colonie, mais aussi parce que les conditions gagnantes et la structure de la carte sont elles aussi appelées à changer, en raison d’une bonne dose de hasard.

Le hasard, oui, qui dictera les gestes du joueur… Faut-il bâtir ici, ou plutôt là-bas? Faut-il choisir d’exploiter d’abord cette ressource-ci, avec ces travailleurs spécialisés, avant d’accomplir autre chose? Qu’en est-il de ces « affrontements » avec des dangers présents sur la carte, dangers qui auront des effets négatifs sur notre colonie? Et que doit-on faire avec la reine, celle qui nous envoie en expédition pour restaurer son empire, et qui exige des résultats rapides? Gare à nous, d’ailleurs, si nous tardons trop à accomplir les objectifs imposés par sa Majesté… Ce sera la fin de la partie, point final.

Avec tous ces éléments – ambiance post-cataclysmique, construction de ville, gestion de ressources, mais aussi une bonne dose de roguelite –, Against the Storm serait déjà un titre particulièrement solide. Mais à cela, il faut aussi ajouter de magnifiques visuels évoquant Warcraft III, une tout aussi excellente musique, une interface facile à maîtriser… Le seul côté négatif de la chose, si tant est qu’il en existe un, c’est qu’il faudra s’attendre à recommencer des parties, histoire de bien saisir toute la complexité des mécaniques.

Véritable chef-d’oeuvre, Against the Storm est un bijou combinant à la perfection diverses influences et mécaniques de jeu pour créer un titre qui trouve aisément sa place dans le panthéon des jeux de gestion. Un ajout essentiel à la bibliothèque numérique de tout amateur du genre.

Against the Storm

Développeur: Eremite Games

Éditeur: Hooded Horse

Plateforme: Windows (testé sur Steam)

Jeu disponible en français (interface et sous-titres)

