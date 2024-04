La plus ancienne trace de sexe au monde

À quel moment nos ancêtres ont-ils commencé à faire la différence entre mâles et femelles? Au moins 250 millions d’années, si on se fie à un chromosome dont on vient de découvrir qu’il ne se trouve que chez certaines espèces de mollusques.

Plus précisément, chez les céphalopodes, une branche qui inclut les pieuvres, les poulpes, les calmars et les nautiles. C’est l’absence du chromosome en question chez ce dernier —un petit mollusque à la coquille spiralée— qui permet de dater « l’apparition » du chromosome sexuel à un moment se situant entre 250 et 455 millions d’années.

Il faut comprendre qu’il ne s’agit pas « l’apparition » de la sexualité. Longtemps auparavant, la détermination du sexe du futur individu était probablement fonction de facteurs environnementaux comme la température — c’est le cas aujourd’hui chez certaines espèces de poissons et de reptiles. Mais prouver l’existence de tels facteurs environnementaux dans des âges aussi anciens n’est pas évident — alors que de déterminer à quel moment un chromosome est apparu est devenu récemment possible, avec la multiplication des décodages de génomes d’animaux.

Alors que les mammifères distinguent mâle et femelle par les chromosomes X et Y (XX pour les femelles, XY pour les mâles), les céphalopodes sont plus variés: ZZ pour les mâles et Z0 pour les femelles. Mais en plus, certains de ces animaux sont hermaphrodites (possèdent les organes reproducteurs des deux sexes) ou hermaphrodites séquentiels (un individu peut changer de sexe au cours de sa vie). Ce qui compliquait la tâche des biologistes.

Dans une étude prépubliée (ce qui veut dire qu’elle n’a pas été révisée par d’autres experts) sur la plateforme BioRxiv, des biologistes de l’Université de l’Oregon décrivent comment, à partir du premier décodage d’un génome de céphalopode en 2015, ils ont dirigé leur attention vers un chromosome qui semblait faire la différence entre mâle et femelle. Et qui s’avérait être présent chez les pieuvres, les poulpes et les calmars, mais pas chez les nautiles. La différenciation entre ces espèces remonte à plus de 250 millions d’années. Jusqu’ici, le plus ancien chromosome sexuel connu ne datait « que » de 180 millions d’années.