New Cycle, encore et encore

Les développeurs de jeux vidéo ne sont clairement pas très optimistes lorsque vient le temps d’imaginer l’avenir de la société humaine; à preuve, ce New Cycle, un jeu de gestion et de récolte de ressources post-apocalyptique développé par Core Engage et publié par Daedelic Entertainment.

Après une série de tempêtes solaires catastrophiques, la civilisation humaine est réduite à un tas de ruines fumantes; pour reconstruire, il faudra repartir de loin. De très loin, même: il faudra en fait pratiquement retourner aux chasseurs-cueilleurs, en construisant des points de récolte de diverses ressources, puis en installant tranquillement des sites d’artisanat, puis de transformation, et enfin des usines…

Tout cela a déjà été vu, avec des technologies à débloquer, des impératifs en matière de population, des besoins en termes de nourriture, etc. On a aussi droit aux traditionnelles ressources à accumuler. Bref, les amateurs du genre seront en terrain connu. D’ailleurs, on retrouve de nombreux aspects déjà présents dans Factorio, par exemple, ou dans la série Anno, et même dans Frostpunk, si l’on souhaite demeurer dans le sous-genre « gestion post-apocalyptique ».

New Cycle aura au moins l’avantage d’ajouter de l’incertitude sous la forme d’un rendement variable des divers sites de ressources. Après avoir exploité un « gisement » de champignons, par exemple, on pourrait se retrouver devant moins de ressources du même genre, l’année suivante, en fonction de conditions météo globales qui échappent à notre contrôle. D’où l’importance de prévoir, planifier, voire gérer dans l’urgence, etc.

Mais c’est peut-être justement cet aspect, cette difficulté supplémentaire qui fait en sorte que New Cycle perd de son intérêt. Il y a peut-être une limite à gérer la misère. Ou peut-être est-ce le fait que le titre ressemble à des dizaines d’autres? Sans atmosphère véritablement particulière, comme dans Frostpunk, justement, ou dans le fantastique Against The Storm, sans ce petit quelque chose de plus, ou tombe rapidement dans le remâché, dans le recyclé. La chose est dans le ton, sans doute, mais après quelques heures consacrées à ce jeu, on souhaitera finalement passer à autre chose.

Ambitieux, New Cycle manque malheureusement de souffle, dans un sous-genre toujours plus surchargé. On appréciera certaines mécaniques de jeu, mais malheureusement pas au point d’en faire son nouveau titre de référence lorsque vient le temps de sauver l’humanité de l’anéantissement. Encore une fois.

New Cycle

Développeur: Core Engage

Éditeur: Daedelic Entertainment

Plateforme: Windows (testé sur Steam)

Jeu disponible en français (interface et sous-titres)

