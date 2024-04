Beyond Sunset, le cyberpunk au bout des doigts

Une ville sous le joug des mégacorporations; une jeune femme armée d’un katana fort bien aiguisé qui peut refléter les tirs; une nuée de yakuzas avec des lunettes spéciales sur la tête; des robots menaçants… que demander de plus? Bienvenue dans Beyond Sunset.

Développé par Metacorp / Vaporware, et publié par Movie Games, Beyond Sunset est, en quelque sorte, l’apogée du genre boomer shooter. Tournant sous l’engin graphique GZDoom, une déclinaison du moteur qui permettait au cultissime Doom de fonctionner, au milieu des années 90, le titre rend hommage aux prédécesseurs qui ont contribué à bâtir l’univers des jeux de tir à la première personne.

L’apogée, oui, car avec ces visuels riches – mais néanmoins en équivalent du 8 bits –, avec ces ennemis qui ont des allures de sprites, avec ces armes aussi bien définies que rapides et efficaces, ou encore avec ses combats basés sur le mouvement, le titre fera le bonheur des amateurs. On notera aussi les nombreuses consoles avec lesquelles il est possible d’interagir, les faux environnements informatiques au sein desquels on naviguera, les éclairages, la musique, la pluie, les citadins qui vaquent à leurs occupations…

Impossible, également, de passer sous silence tout le côté cyberespace de la chose. Car oui, il faudra se mettre des lunettes de réalité virtuelle sur le nez et se promener dans un « internet » ou un « cybermonde » tout droit sorti d’un rêve halluciné de William Gibson. Rien d’aussi pire que The Lawnmower Man, heureusement, ou que Tekwar, mais voilà une autre dimension dans laquelle il faudra combattre des ennemis, activer des portes, trouver des clés, etc.

Alors, Beyond Sunset, jeu parfait? Oui… et non. Car dans sa perfection, dans sa fluidité, dans son imagination, dans sa stabilité et sa complexité, le titre devient étrangement générique. Peut-être est-ce la faute de l’atmosphère, qui correspond trop à l’idée que l’on se fait d’un FPS dans un environnement cyberpunk? Peut-être est-ce simplement que l’humain est fondamentalement faillible, et qu’il n’est jamais vraiment satisfait, même lorsqu’il obtient ce qu’il veut?

Idée fantastiquement exécutée, Beyond Sunset est un exemple frappant de la qualité des boomers shooters lorsque les développeurs peuvent accomplir leur vision. Et puisque le titre est encore en accès anticipé, il y a lieu de penser que les choses ne peuvent qu’être encore meilleures.

Beyond Sunset

Développeur: Metacorp / Vaporware

Éditeur: Movie Games

Plateformes: macOS, Windows (testé sur Windows/Steam)

Jeu non disponible en français

Vous aimez les jeux vidéo? Abonnez-vous aux podcasts Pixels et préjugés et SVGA!