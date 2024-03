Les chansons sont-elles devenues plus simples et répétitives depuis 1980?

Dans la langue de Shakespeare, les paroles de chansons seraient devenues plus simples et répétitives depuis les 40 dernières années, selon une nouvelle étude publiée dans Scientific Reports.

Comme le rapporte le Nature Publishing Group, la chercheuse Eva Zangerle et ses collègues ont analysé les paroles de 12 000 chansons de langue anglaise, qu’il s’agisse de rap, de musique country, de pop, de R&B, ou encore de rock, soit 2400 pièces par genre musical, tous des morceaux lancés entre 1980 et 2020.

Les auteurs des travaux ont constaté qu’en général, ces paroles sont effectivement devenues plus simples et faciles à comprendre, avec le temps, et que le nombre de mots différents utilisés au sein des chansons avait diminué, particulièrement dans les pièces de rap et de rock.

Cependant, ils ont aussi découvert que le nombre de mots comptant au moins trois syllabes avait augmenté dans les chansons de rap, depuis 1980. Les scientifiques suggèrent ainsi que si l’utilisation de mots plus longs s’est accrue dans les pièces de ce genre musical au cours de la période étudiée, l’augmentation de l’aspect répétitif des paroles, à travers différents styles avait entraîné une simplification des textes.

Selon les auteurs de l’étude, cette tendance vers des paroles plus simples pourrait refléter des changements dans la façon de consommer de la musique, comme le fait de faire jouer davantage de la musique comme fond sonore.

Par ailleurs, les chercheurs ont découvert que les paroles tendaient à devenir plus émotives et personnelles avec le temps. L’utilisation de mots à charge émotionnelle positive et négative a crû dans les pièces de rap, alors que ce sont plutôt les mots émotionnellement négatifs qui sont devenus plus nombreux dans les chansons de R&B, de musique pop et de country.

De plus, tous les genres ont enregistré une plus grande utilisation de mots liés à la colère.