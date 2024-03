Les éoliennes ne font pas baisser la valeur des maisons

Le « pas dans ma cour » des opposants aux éoliennes utilise souvent comme argument que la valeur de leur maison va en souffrir. Une étude révèle que c’est vrai —, mais brièvement.

Et encore, pas de beaucoup: la valeur des propriétés avec vue sur au moins une éolienne a diminué en moyenne de 1%, avant de remonter dans les années suivantes. L’étude, parue le 18 mars dans Proceedings of the National Academy of Sciences, s’est basée sur les chiffres de ventes de 300 millions de résidences à travers les États-Unis entre 1997 et 2020 et a comparé la moyenne générale des ventes avec la moyenne des ventes des propriétés situées dans un rayon de 10 km d’au moins une éolienne.

La baisse de valeur était un peu plus élevée dans un rayon de moins de 5 km, mais la différence disparaissait là aussi après quelques années. Environ 250 000 de ces transactions étaient à moins d’un kilomètre et demi d’une éolienne (1 mille).

Ce n’est pas la première étude qui tente cette estimation, mais c’est la première à avoir plongé dans une aussi grande base de données.

Le plus gros de la croissances des éoliennes aux États-Unis depuis 25 ans s’est fait dans les plaines de l’Ouest et du Midwest. Beaucoup d’agriculteurs en ont également tiré une source régulière de revenus, en louant leurs terres.

Les trois chercheurs — deux d’Europe et un des États-Unis — ajoutent que « l’effet » semble même être plus fort au début de la période couverte par leur étude: après 2017, l’impact, à supposer qu’il y en ait toujours un, est « indétectable ». Une hypothèse est qu’en 2017, il y avait plus de gens qu’en 1997 habitués de voir des éoliennes.