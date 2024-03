Le Hugo 2, pour mieux explorer son côté caché

Les jouets pour adultes se suivent, mais ne se ressemblent pas. Du moins, pas trop; quatre ans après la première déclinaison du Hugo, un appareil de massage de la prostate, voilà que le fabricant suédois Lelo récidive avec le Hugo 2, doté, nous dit-on, de contrôles plus affinés et de davantage d’options pour le plaisir à plusieurs.

Faut-il être encore gêné du plaisir anal? Poser la question, c’est y répondre, et Lelo a depuis longtemps saisi la balle au bond en proposant des jouets aussi confortables qu’audacieux. Confortables, oui, car la conception à deux « pointes » du Hugo – l’une destinée à l’intérieur, l’autre à venir s’installer le long du périnée, pour offrir des vibrations de l’extérieur – est spécifiquement prévue pour faciliter l’insertion, surtout grâce au matériau doux choisi par la compagnie.

Une fois le jouet en place, donc, il suffit de s’abandonner à son plaisir, que ce soit en accompagnement d’une masturbation ou d’une pénétration, ou en se concentrant sur ces vibrations au contact de la prostate.

Pour pimenter le tout, Lelo offre deux déclinaisons de ce Hugo, nouvelle mouture, c’est-à-dire un contrôle à distance via une télécommande ou avec l’application qu’il faudra installer sur son téléphone intelligent. C’est d’ailleurs cette version que l’équipe de Pieuvre.ca a pu évaluer.

À l’aide de mouvements du téléphone, il est donc possible de contrôler l’ampleur et le rythme des vibrations. Ou de choisir de passer en mode « manuel » pour maintenir une certaine intensité. Lelo se targue d’offrir, nichés au sein de cet appareil, un total de 16 modes de vibration.

Quel verdict, ultimement, pour ce Hugo 2? S’il n’y a plus rien à redire, depuis plusieurs années déjà, à propos de la qualité de la construction des jouets de l’entreprise, ni sur la puissance des moteurs intégrés, il faut malheureusement reconnaître que cette question du contrôle à distance n’est pas encore au point.

Est-ce la faute du téléphone? Ou est-ce plutôt la faute d’une mauvaise calibration entre le jouet et l’application? Quoi qu’il en soit, on en viendra à largement préférer une intensité maximale, après une courte période de « réchauffement », plutôt que de tenter de moduler le tout.

Ultimement, bien entendu, l’objectif demeure le même, que l’on préfère prendre son temps, jouer avec le plaisir de son partenaire, ou plutôt viser une apothéose plus rapide. Et pour cela, le Hugo 2 s’avère très, très efficace. Parfait pour les néophytes qui explorent ce côté longtemps tabou de la sexualité masculine, mais aussi ceux qui ont déjà défriché cette voie et qui recherchent un plaisir différent de la stimulation traditionnelle.