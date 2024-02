Le retour fort apprécié d’Ulster American

La pièce Ulster American, écrite par le dramaturge irlandais David Irleland, a d’abord été présentée en 2018 au Festival Fringe d’Édimbourg et a été couronnée de plusieurs prix. Traduite par François Archambault et produite par la Manufacture en 2021, la pièce reprend l’affiche au Théâtre La Licorne, jusqu’au 24 février.

Mise en scène habilement par Maxime Denommée, cette comédie noire se déroule à Londres dans l’appartement de Leigh, directeur de théâtre et metteur en scène, joué par Frédéric Blanchette. Il y reçoit l’acteur vedette Jay, alcoolique pas si anonyme, joué par Vincent Leclerc. La dramaturge montante Ruth, jouée par Lauren Hartley, se joint à eux par la suite.

Elle enfile les verres de vin en compagnie de leur hôte à la veille du début des répétitions du spectacle sur lequel ils doivent collaborer. Leur projet est prometteur et la rencontre des personnages s’amorce bien, mais jusqu’à quand durera leur apparente harmonie et admiration mutuelle?

Les dialogues sont incisifs et bien ficelés. On aime haïr le personnage de Jay qui, sans aucune raison ni retenue, aborde des sujets de discussions dérangeants.

Devant le malaise de son interlocuteur, on pourrait s’attendre au « On peut pu rien dire! ». Mais non, les faibles protestations de Leigh n’y font rien, il persiste, persuadé de la justesse de ses propos.

Confrontations sur les questions identitaires, entre la star hollywoodienne, fier Irlandais, mais ignorant des questions politiques et l’auteure, fière britannique originaire d’Irlande, avec le directeur coincé entre les deux qui tente de ménager chacun d’eux dans un effort désespéré de sauver son spectacle.

Misogynie et mansplainning ponctuent les échanges, alors que Leigh se prétend féministe lorsque cela lui semble opportun, lui qui était pourtant scandalisé, mais pas trop, devant les propos de Jay, en l’absence de Ruth.

On rit beaucoup, souvent jaune, ou on grince des dents devant la violence des propos, mais la justesse du jeu des comédiens et l’intelligence du texte fait de ce spectacle un pur divertissement pour un public averti.