The Lost Crown, le grand retour de Prince of Persia

Depuis la parution de The Forgotten Sands en 2010, Ubisoft a complètement délaissé la franchise Prince of Persia, et si cette pause de 14 ans fut assurément un peu longue, les développeurs ont su profiter de ce temps d’arrêt pour revenir en force avec The Lost Crown, l’un des meilleurs titres de la série à ce jour.

Dans Prince of Persia: The Lost Crown, on incarne Sargon, l’un des sept « Immortels », un groupe formé des plus redoutables guerriers de la reine Thomyris. À peine ont-ils terminé de repousser les Kushans, des barbares venus de l’Orient, et de protéger la ville de Persépolis contre les envahisseurs qu’une autre tuile s’abat sur leur tête. Le prince Ghassan est en effet enlevé par Anahita, le mentor de Sargon qui lui a tout appris.

Comme elle a toujours été fidèle à la Perse, les motifs de la femme pour commettre ce kidnapping sont mystérieux, mais la troupe de soldats d’élite partira alors au Mont Qaf afin de rescaper le prince, dans ce lieu où vivait autrefois le Dieu Symorgh et où le temps ne semble pas s’écouler comme partout ailleurs.

Mélangeant combat, exploration, puzzles et expérience de plateformes, The Lost Crown marque un retour aux sources pour la franchise et parvient à capturer l’esprit des tout premiers Prince of Persia des années 1990.

Contrairement aux jeux précédents développés par Ubisoft, ce nouvel opus n’a pas recours à des graphiques en 3D (à l’exception des cinématiques), mais est plutôt présenté en 2.5D, avec une vue horizontale sur l’action. Les visuels sont quand même très beaux, mais en dehors des préoccupations purement esthétiques, il s’agit d’un choix judicieux qui facilite grandement les sauts, doubles sauts, et nombreuses acrobaties que l’on doit sans cesse effectuer afin de se déplacer à travers le labyrinthe du Mont Qaf.

Du côté des combats, les mécaniques sont agréablement complexes et élaborées pour un titre avec une vue latérale sur l’action, et on peut effectuer des dizaines de combos, au sol comme dans les airs, afin de terrasser nos ennemis. Étant donné la grande variété de mouvements disponibles, la zone d’entraînement, où des tutoriels permettent d’apprendre et de pratiquer les différents types d’attaques et d’esquives à notre disposition, est plus que bienvenue.

On débute le jeu équipé seulement des lames doubles de Sargon, mais notre arsenal s’étoffe rapidement, avec l’arc de Menolias et son chakram, un genre de boomerang qui revient vers nous une fois lancé. Toutes les armes peuvent aussi être améliorées à la forge de Kaheva.

Prince of Persia: The Lost Crown offre au joueur de choisir entre le mode exploration, affichant un minimum d’informations sur la carte, ou un mode guidé, où les emplacements des objectifs sont indiqués.

Dans un principe popularisé par la franchise Metroid, certaines zones du Mont Qaf ne sont accessibles qu’une fois que de nouvelles habiletés ont été acquises par Sargon, mais pour faciliter les allers-retours, on retrouve çà et là des Statues de Homa permettant le voyage rapide. Il vaut d’ailleurs la peine de sortir des sentiers battus et d’explorer chaque recoin, puisqu’on trouve des tonnes d’objets à collectionner, comme les pétales de l’arbre Soma qui, une fois qu’on a en déniché quatre, augmentent notre santé maximale.

Le titre compte également 38 amulettes à récupérer. Certaines permettent de réaliser une quatrième attaque à la fin d’un enchaînement standard, d’autres augmentent les dégâts de mêlée, émettent un son spécial pour indiquer la présence d’un coffre ou d’un objet caché à proximité, ou diminuent les dommages causés par le poison.

On doit choisir celles qui conviennent le mieux à notre style de jeu, puisqu’on ne dispose que d’un nombre limité d’emplacements et que certaines amulettes en nécessitent plus d’un. On peut seulement les équiper aux arbres Wak-Wak, des points de sauvegarde qui régénèrent notre santé et remplissent nos potions et flèches dans le carquois.

Proposant une expérience très satisfaisante qui respecte l’esprit des vieux Prince of Persia tout en insufflant assez de modernité à la formule pour qu’elle demeure pertinente, The Lost Crown n’est pas seulement l’un des titres les plus aboutis de la franchise, il s’agit d’un des meilleurs jeux de plateformes des dernières années. Comme quoi l’attente, bien que longue, en valait la peine.

8.5/10

Prince of Persia: The Lost Crown

Développeur: Ubisoft Montpellier

Éditeur: Ubisoft

Plateformes: Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5, Windows, Xbox One, Xbox Series S/X (testé sur PS5)

Jeu disponible en français (textes à l’écran et voix parlées)