TMNT – Bienvenue dans la dimension baston

Est-ce utile de rappeler à quel point Teenage Mutant Ninja Turtles est un bon jeu? Le beat’em up nostalgique de Tribute Games a vu le jour il y a plus d’un an maintenant, mais il est toujours aussi frais et savoureux qu’une pizza garnie sans champignons. Qu’à cela ne tienne, Tribute a décidé d’en rajouter une couche avec son premier contenu téléchargeable, Dimension Shellshock.

Le principal ajout de ce DLC est l’accès à un mode Survie, dans lequel vous ne progressez plus horizontalement à travers des niveaux, mais devez au contraire survivre à des vagues continues d’ennemis en assemblant des cristaux, qui vous permettent de passer au niveau suivant et d’affronter des ennemis encore plus imposants.

Bien que ce mode de jeu puisse être dangereusement répétitif, Tribute Games a réussi à bien équilibrer les sauces en incluant des récompenses de fin d’écran intéressantes, notamment celles d’incarner temporairement des personnages non-joueurs, comme Bebop et Rocksteady, ou même Shredder en personne! L’ajout thématique du multivers rappelle les belles années des bandes dessinées et permet de saluer au passage d’autres aspects du canon des Tortues ninja. On appréciera au passage une narration très efficace, malgré la simplicité des jeux du genre.

Un autre ajout qui ne manquera pas de ravir les fans de la franchise sont l’ajout de Miyamoto Usagi et de Karai, deux personnages canoniques de la célèbre franchise. L’ajout d’Usagi dans le jeu était réclamé à grands cris dès la sortie du titre original, et son inclusion ne manquera pas d’amener de la joie dans les chaumières en ce début de temps des Fêtes.

Et comme le reste du jeu, le mode Survie est bien meilleur quand il est partagé: jusqu’à six joueurs et joueuses peuvent le savourer en même temps.

Kowabounga, comme on dit!

TMNT : Shredder’s Revenge

Développeur: Tribute Games

Éditeurs : Limited Run Games, Dotemu, Gamera Games

Plateformes : Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One, Windows, Linux (testé sur Windows / Steam)

Jeu disponible en français (interface et sous-titres)