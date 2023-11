WrestleQuest, le jeu qui veut vous envoyer dans les cordes

Vous souvenez-vous l’âge d’or de la lutte, époque où les jeunes s’amusaient à simuler des combats avec des figurines à l’effigie de leur lutteur préféré? C’est cette nostalgie qui m’a attiré vers WrestleQuest, un jeu de rôle qui s’adresse à une niche de joueurs très précise.

Dans WrestleQuest, vous incarnez en alternance un lutteur vétéran et deux frères qui désirent percer dans le milieu de la lutte professionnelle. L’esthétique de l’aventure rappelle un bon vieux jeu coloré au Super Nintendo, ce qui ajoute au sentiment de nostalgie. Pour bien atteindre la cible, tous les personnages du jeu sont des figurines articulées, pour lesquelles il est possible de changer des pièces pour augmenter leurs capacités.

Il est délicat de critiquer objectivement WrestleQuest, puisque son sujet et sa forme pointent vers un public très précis. Si vous aimez les jeux de rôle au tour par tour, vous aurez droit à un système très complet, avec quelques ajouts, comme la barre de hype, système de récompense qui va inciter à varier les attaques et à remplir certains critères pendant l’affrontement. Il ne faudrait pas que le public s’ennuie!

On ajoute ainsi des séquences de réaction pour augmenter les dégâts, des attaques spéciales, des insultes, des soumissions, et la possibilité d’invoquer des alliés connus dans le monde de la lutte, pour une refonte très réussie du système classique des jeux de rôle.

Le gros bémol, cependant, c’est justement dans ses références. Il ne suffit pas d’aimer les jeux de rôle, il faut également être un fervent amateur de lutte, si on veut comprendre toutes les références que compte le jeu. Là où j’ai vu un jeu qui présentait et servait bien son sujet, un de mes collègues qui lutte à l’occasion y a vu la perfection, la fusion rêvée de deux de ses passions.

Je sens que le jeu est fait, avant tout, pour ces joueurs amateurs de lutte, qui y trouveront tout ce qu’ils recherchent pendant une vingtaine d’heures, alors que dans le cas d’un passionné de jeu de rôle, on se contente d’apprécier une refonte originale d’un système classique qui a fait ses preuves, mais à propos duquel on sent parfois qu’on a fait le tour.

Je vous laisse vous positionner selon ces deux types de joueurs, afin de juger si WrestleQuest s’adresse à vous. La cible est très étroite, mais également bien atteinte.

WrestleQuest

Développeur: Mega Cat Studios

Éditeur: Skybound Games

Plateformes: Netflix, PlayStation 4 et 5, Nintendo Switch, Android, iOS, Xbox One et Series, Linux, Windows (testé sur Windows/Steam)

Jeu disponible en français (interface et sous-titres)