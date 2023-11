Les folles aventures sous-marines de Dave the Diver

Dans un lagon renfermant de mystérieux secrets, un homme ordinaire, Dave, plongeur de son état, sera amené à réaliser d’incroyables découvertes… et à affronter mille et un dangers. Y compris un chef cuisinier armé de couteaux bien affûtés. Bienvenue dans Dave the Diver.

Développé et publié par Mintrocket, Dave the Diver est un jeu de gestion et de simulation doté de caractéristiques de jeu de rôle. Le tout, comme son titre l’indique, avec une importante composante de plongée sous-marine. Sans oublier… la gestion des commandes dans un restaurant?

Commençons par le commencement: Dave est embauché par un ami au passé mystérieux pour explorer un profond lagon qui renfermerait, dit-on, d’incroyables trésors. C’est aussi un lieu où les stocks de poisson sont aussi riches que variés. Il n’en faudra pas plus pour que Dave devienne à la fois un archéologue sous-marin et un fournisseur pour le restaurant de sushis situé juste à côté… sans compter le serveur du même restaurant.

Car Dave the Diver est en fait une multiplication croissante des tâches à effectuer et des objectifs à accomplir. En plus de la simple pêche, il faudra planifier le menu du restaurant, servir les clients sans se tromper, améliorer son équipement de plongée, tenter de trouver des informations sur un mystérieux peuple sous-marin disparu il y a bien longtemps… La liste s’allonge, s’allonge, et on finit par se prendre au jeu.

On se prend au jeu, oui, car non seulement le scénario est bien conçu, mais l’environnement dans lequel le joueur évolue est tout simplement magnifique; les développeurs ont accompli un excellent travail et proposent des visuels « rétro » où les pixels sont assez peu nombreux pour donner cette impression de vintage, mais aussi assez présents et détaillés pour que l’on sache clairement que ce genre de titres n’aurait pas pu être publié durant les années 1990, par exemple.

Ironiquement, autant on aime se retrouver embarqué dans une dizaine de quêtes en même temps, autant l’idée de jeu « relaxant », évoquée par le titre et les visuels, prend le bord assez rapidement. Et donc, on peut vouloir se lancer dans toutes sortes d’aventures, mais certains aspects sont clairement moins réussis que les autres… Devoir aller servir de la nourriture à toute vitesse, le soir venu, est-il un regard cynique ou réaliste sur le capitalisme sauvage, alors que l’on revient tout juste d’une plongée sous-marine où l’on a résolu des mystères sur une civilisation disparue, ou combattu un requin avec un harpon?

Magnifique, franchement sympathique, rigolo par moments… Dave the Diver est un jeu tout à fait réussi, mais avec quelques irritants. Peut-être est-ce imputable aux préférences de ce journaliste; peut-être que les amateurs de gestion et d’aventure y trouveront plus largement leur compte. Quoi qu’il en soit, le jeu réussit à se démarquer.

Dave the Diver

Développeur et éditeur: Mintrocket

Plateformes: Nintendo Switch, Winwos (testé sur Windows/Steam)

Jeu disponible en français