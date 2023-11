Vaccins, Bluetooth et la bisbille chez les complotistes

Est-ce que les personnes vaccinées contre la COVID émettent un signal Bluetooth? C’est une de ces nombreuses théories du complot… à propos de laquelle les complotistes ne s’entendent pas entre eux, a constaté le Détecteur de rumeurs.

Une rumeur qui a la vie dure

Dans une publication Facebook de mai 2021, la Britannique Rachy Rach racontait avoir détecté deux signaux Bluetooth avec son téléphone cellulaire, alors qu’elle était à proximité de ses parents, tous deux vaccinés contre la COVID. La « norme Bluetooth » est ce qui permet à deux appareils électroniques situés non loin l’un de l’autre, de communiquer entre eux.

Sur une photo accompagnant la publication, on pouvait voir des codes alphanumériques correspondant à une adresse MAC. Aussi appelé adresse physique, il s’agit d’un code permettant d’identifier un dispositif réseau. Tous les appareils dotés du Bluetooth disposent d’un tel numéro.

Depuis ce jour, on trouve des gens qui se rendent dans les lieux publics et utilisent leur cellulaire pour détecter ce qu’ils croient être le signal Bluetooth des gens vaccinés qui se trouvent à proximité. Par exemple, en janvier 2022, au sein du convoi des camionneurs qui avait bloqué les rues d’Ottawa, un manifestant avait proclamé sur les ondes de LCN pouvoir « détecter » des personnes vaccinées grâce à l’application Bluetooth de son téléphone. Le mois précédent, en Polynésie française, une femme s’était même rendue dans un cimetière pour y détecter ce qu’elle croyait être les « signaux » des gens enterrés.

En novembre 2021, le film français Hold On, se présentant comme un documentaire mais défendant toutes sortes de théories du complot autour de la vaccination contre la COVID, faisait état d’expérimentations réalisées en France. On y voyait des gens qui, installés au milieu d’une forêt, utilisaient une antenne pour détecter les dispositifs Bluetooth chez ce qu’ils affirmaient être des personnes vaccinées. Une des « chercheuses » était Emmanuelle Darles, une informaticienne membre d’une organisation connue pour ses positions hostiles à l’égard des mesures sanitaires et de la vaccination (appelée Conseil scientifique indépendant). Elle était l’auteure d’un rapport largement discrédité sur les effets secondaires des vaccins.

Le même mois, l’équipe présentée dans le film publiait un rapport affirmant « qu’un pourcentage significatif des personnes injectées et, dans une moindre mesure des personnes non injectées, mais testées par des tests PCR, émettent des signaux alphanumériques sur la plage de fréquence correspondant à celle d’utilisation du Bluetooth ».

À la même époque, le docteur espagnol Luis De Benito, qui se présente comme un spécialiste de l’appareil digestif, avait produit une vidéo où il expliquait avoir testé — grâce à son téléphone cellulaire — 137 personnes, dont 86 % des vaccinés généraient « une adresse MAC ».

Enfin, en mai 2022, un pseudo-documentaire mexicain appelé Blue Truth, reproduisait à peu près l’étude française et faisait les mêmes affirmations.

Des voix discordantes

La première voix discordante des milieux complotistes a été celle du Britannique Richard D. Hall, en janvier 2022. Connu pour ses nombreuses théories conspirationnistes, il a tenté, dans le cadre de ses vidéos, de détecter ces fameux signaux. Après avoir testé 10 personnes, il a conclu par la négative et ajouté qu’il était très difficile d’éliminer toutes les sources d’interférence pouvant provenir des appareils électroniques situés à proximité: il a à ce sujet critiqué la méthode de l’équipe française.

À l’automne 2022, l’équipe française en question publie un communiqué où elle admet que tous les signaux capturés dans le cadre de son expérience correspondent en fait à des téléphones et à des montres ou autres objets connectés. Le communiqué affirme qu’il n’y a pas lieu de conclure que la vaccination ou les tests PCR rendent les humains « connectés ».

La rumeur a toutefois la vie dure. En septembre dernier, on pouvait encore trouver des vidéos prétendant prouver que les gens vaccinés émettent des signaux Bluetooth (ici et ici) notamment sur le site BIT Chute, qui se veut une alternative à YouTube pour ceux qui s’estiment « censurés ».

Et que disent les vrais experts?

En entrevue pour l’agence de presse Reuters en décembre 2021, Ken Kolderup, responsable du marketing chez Bluetooth SIG, expliquait qu’il n’existait pas de puce Bluetooth suffisamment petite pour passer par le trou d’une aiguille lors de l’injection d’un vaccin. De nombreux vérificateurs de faits, en 2021 et en 2022, ont également dû s’atteler à démontrer que le vaccin ne contenait aucune puce électronique du genre —la liste des ingrédients des vaccins est publique. C’est sans compter le fait qu’une telle puce aurait besoin d’une batterie.

Une chose sur laquelle ces vérificateurs et Richard Hall s’entendent, c’est que la méthodologie utilisée par les équipes française et mexicaine était problématique. Le fait de procéder au test en plein air augmente les risques de capter des dispositifs Bluetooth qui ne sont pas tout à fait à proximité: selon l’estimateur de portée de la compagnie Bluetooth, avec une bonne antenne à l’extérieur, il est possible de capter le signal d’un transmetteur Bluetooth puissant à près de 2 km. Même un signal peu puissant pourrait, tout dépendant de l’endroit où on se trouve, être capté à des dizaines de mètres.

Verdict

Le fait que les personnes vaccinées puissent émettre un signal Bluetooth n’est pas seulement contesté par l’ensemble de la communauté scientifique, il l’est aussi dans les cercles même de gens susceptibles d’adhérer à ces théories.