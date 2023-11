Les oiseaux du désert : des migrants et de l’entraide malgré l’hostilité 

Les oiseaux du désert est le premier livre d’Édouard Deschênes, publié aux Éditions XYZ en septembre 2023. Il a déjà été publié en 2021, chez Possibles Éditions, dans une forme plus courte et sous un autre titre : Le désert est en fleurs.

L’auteur y dévoile avec simplicité et pudeur le récit de plusieurs personnes qu’il a rencontrées à la frontière entre le Mexique et les États-Unis. Ce sont des migrants, d’abord, puis ceux qui les soutiennent. Et toujours flotte sur eux l’ombre des politiques anti-migrants et de ceux qui les appliquent assidûment. Dans le sud de l’Arizona, le désert est une de leurs armes. Tout ce monde y passe, le traverse, s’y arrête, repart… ou y reste.

Édouard Deschênes propose plusieurs regards sur ces situations. Il alterne entre des récits inspirés de témoignages et d’expériences vécues, des poèmes, des citations, des réflexions personnelles et des photos.

Lesdites photos sont de lui, mais imprimées en rouge et blanc, avec peu de contraste et une texture pixellisée, à l’image de celle utilisée pour la page de couverture. Ce style monochrome, s’il simplifie sûrement l’impression, atténue considérablement la qualité et l’intérêt des images, leur donnant un air vieillot assez fade. Les clichés gagneraient à être présentés sans troncature et dans leurs vraies couleurs.

Le livre présente les citations dans leur langue originelle et leur traduction en fin d’ouvrage. Ce respect des langages, placés sur un pied d’égalité, soutient parfaitement le propos humaniste et fait honneur à la pluralité des cultures.

L’auteur raconte des situations qui émeuvent et révoltent, sans se laisser emporter par ses propres ressentis. Son écriture est agréable, engagée, mais calme, factuelle, sans exagération. Le tout se lit en douceur, invite à des pauses de réflexion pour en infuser l’essence et se termine rapidement. En le refermant, le lecteur voudra sans doute en lire davantage. Espérons qu’Édouard Deschênes nous offre bientôt un prochain livre avec d’autres récits tout aussi humains et inspirants.

Plus encore, souhaitons qu’il n’ait plus de raison de dénoncer les épreuves imposées aux migrants et que leur traitement évolue vers plus de bienveillance.

Les oiseaux du désert, d’Édouard Deschênes, publié aux éditions XYZ, 2023, 104 pages.