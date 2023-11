Akram Khan : la danse contemporaine pour raconter la revanche du monde animal

Le grand chorégraphe britannique Akram Khan n’en est pas à sa première programmation dans le cadre de Danse Danse. Pour cette saison, il propose aux Montréalais une relecture du célèbre Livre de la jungle de Rudyard Kipling, où le petit d’homme, Mowgli, est une petite fille, survivante d’un monde humain enseveli sous les eaux d’un nouveau déluge de pluies et d’autres catastrophes. Une manière de théâtraliser toujours davantage l’art de la danse contemporaine.

C’est sur une ambiance de fin du monde que s’ouvre le spectacle. Et pour bien représenter la dérive de notre planète à laquelle succède une sorte de revanche du monde animal, Akram Khan ne lésine pas sur les moyens: décors vidéo grandioses, effets spéciaux, animaux géants stylisés en film d’animation sur deux écrans invisibles qui encadrent les danseurs, éclairages magnifiques pour la scène et les artistes, musique et voix off en anglais parfois surtitrée en français…

Tout est parfaitement réalisé et millimétré. Et au cœur de cette incroyable mise en scène, 10 danseurs exceptionnels, quatre femmes et six hommes, qui se métamorphosent au gré du récit en des êtres du monde sauvage et animal.

Ainsi, dans Jungle Book reimagined, ce ne sont pas les animaux qui sont anthropomorphisés, mais les humains qui se transforment en divers animaux. Et en cela, les danseurs sont extraordinaires autant dans leurs solos que dans ces magnifiques chorégraphies coordonnées dont Akram Khan a le secret. Les costumes sont superbes et la maîtrise parfaite des corps et des mouvements. Les danses sont réalisées de manière éblouissante en faisant ressentir toute l’émotion qui accompagne les personnages.

Mais peut-être l’imposante mise en scène et les phrases déclamées en très grand nombre nuisent-elles un peu à la mise en valeur de ces bijoux de performances dansées? C’est sans doute une question de dosage, le public sera peut-être divisé sur ce point. Tout en reconnaissant la beauté indiscutable des tableaux des danseurs. Car cet aspect du spectacle est parfaitement réussi.

La dernière scène où une vraie vague immense – un drap géant qui se déploie comme la mer – ensevelit un personnage sous les yeux des spectateurs est aussi des plus impressionnantes. Akram Khan ne manque pas de ressources; le spectateur en a plein la vue. Mais peut-être ressort-il aussi, comme moi, avec le sentiment qu’il a été parfois distrait et aurait dû être encore plus attentif aux performances merveilleuses des danseurs.

Jungle Book reimagined

Akram Khan Compagy – Danse Danse

Direction artistique et chorégraphie Akram Khan.

Assistant chorégraphie: Mavin Khoo

Textes: Tariq Jordan

Composition musicale: Jocelyn Pook

Interprètes: Maya Balam Meyong, Tom Davis-Dunn, Harry Theadora Foster, Filippo Franzese, Bianca Mikahil, Max Revell, Matthew Sandiford, Pui Yung Shum, Elpida Skourou, Holly Vallis, Jan Mikaela Villanueva et Luke Watson

Jungle Book Reimagined, du 1er au 4 novembre 2023 au théâtre Maisonneuve de la Place des Arts, à Montréal.