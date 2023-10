Mythomane, par celui qui concilie musique folk et mythologie grecque

Accompagné de son banjo, de sa guitare, de son harmonica et de sa belle voix, Thomas Hellman déclame les récits célèbres de la mythologie grecque comme s’il s’agissait de contes populaires. Avec son complice le musicien, compositeur et arrangeur musical Olaf Gundel aux percussions et au clavier, Thomas Hellman livre un spectacle qui pourrait paraître hétéroclite au premier abord mais qui dans les faits est très agréable, drôle et pas si anachronique que ça.

Car Thomas Hellman possède de vrais dons de conteurs, de musicien et d’interprète.

Les récits de la mythologie grecque, tels qu’on peut les lire chez les auteurs anciens, paraissent souvent un peu indigestes pour les lecteurs contemporains. Les versions diffèrent, il y a beaucoup de personnages, des attributs multiples, des épisodes violents dans leur naissance et dans leurs vies, et comme on le sait, les dieux de l’Olympe ne sont pas vraiment des modèles à suivre pour les pauvres humains que nous sommes. Mais tout cela, c’est sans avoir écouté leurs récits sous le filtre d’un grand conteur comme Thomas Hellman.

Les détails cruels sont présentés et imagés avec humour, il met tout le ton nécessaire à son discours et propose même des incursions vers les philosophes pour nous faire réfléchir à des notions éternelles comme le temps ou le Kairos, le moment opportun…

Intercalé dans son discours, des chansons de son répertoire qui touchent au blues, à la musique folk mais aussi aux chansons françaises ou autres. Des petites vidéos également et des capsules audios qui rappellent qu’il est l’héritier des conteurs d’autrefois, comme cette vieille dame qu’on entend raconter un récit traditionnel dans sa cuisine, sans oublier grands musiciens du blues comme Blind Willie Johnson, dont on entend la voix des années 1920.

Mythomane est un beau spectacle qui sait jouer sur les mots, les sonorités et les mélodies, et qui donne même envie de se replonger dans ces récits qui forgent parmi d’autres notre héritage commun.

Mythomane

Festival interculturel du conte de Montréal

Thomas Hellman, accompagné du musicien Olaf Gundel

Mythomane les 28 et 29 octobre 2023 au Petit Outremont à Montréal