Rembobinage #106: The Last Voyage Of The Demeter

Aiguisez vos canines et embarquez à bord d’un navire chargé d’une bien sinistre cargaison dans THE LAST VOYAGE OF THE DEMETER. Pour Rembobinage, Hugo et Kevin se demandent si cette version étendue d’une scène tirée de Dracula, le roman de Bram Stoker, vaut la peine de se taper le mal de mer.

