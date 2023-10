Kinetic Storm en version démo: beaucoup, beaucoup de pew pew

Ce ne sont pas tous les jeux qui ont besoin d’une histoire complexe, ou encore d’une campagne qui s’étend sur des dizaines d’heures. À preuve: Kinetic Storm, un jeu d’action en vue du dessus où l’on pilote un engin chargé d’abattre des vagues d’ennemis toujours plus puissants et nombreux.

Développé et publié par Broken Teapot Studios, le titre fait probablement partie de ces jeux qui semblent, de nos jours, particulièrement simples: il suffit de viser et de tirer. Et, accessoirement, de se déplacer pour éviter les tirs ennemis et ainsi espérer survivre un peu plus longtemps.

Bon, il y a un peu plus de complexité que cela, y compris la capacité d’utiliser le terrain pour se protéger des tirs ennemis, y compris ces damnés canons à énergie qui cognent dur, ou encore des porte-avions volants qui ne cessent jamais vraiment de tirer sur notre vaisseau, mais, très largement, voilà le principe de Kinetic Storm.

Et… c’est très bien comme cela? Après tout, les développeurs ne nous promettent jamais la lune, pas plus qu’ils nous assurent que les mécaniques de jeu seront renversantes. Non: les choses sont simples, mais efficaces, avec un système d’améliorations qui l’est tout autant.

Plus complet qu’un jeu qu’on pouvait trouver, à l’époque, sur Miniclip.com ou Newgrounds – le format flash est heureusement mort depuis longtemps –, mais sans trop tenter d’en mettre plein la vue, Kinetic Storm offre pour l’instant une vingtaine de niveaux suffisamment divertissants. Nul doute que la version complète sera encore plus remplie d’action et de moments frénétiques où le joueur doit choisir, en une fraction de seconde, entre une manoeuvre d’évitement risquée et une attaque frontale qui pourrait bien lui coûter la vie. De quoi retrouver, en version contemporaine, ces jeux d’actions remplis d’explosions et de sons 8-bits des années 1990.

Kinetic Storm (version démo)

Développeur et éditeur: Broken Teapot Studios

Plateforme: Windows (testé sur Steam)

Jeu non disponible en français