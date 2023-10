Rembobinage #104: Phantom of the Paradise

Qu’est-ce qui rôde, dans les corridors sombres du Paradis, la nouvelle salle de concert de Swan, le célébrissime producteur et imprésario? Serait-ce… un fantôme? Pour la première partie du spécial Halloween 2023 de Rembobinage, Hugo et Kevin explorent PHANTOM OF THE PARADISE, un opéra rock kitsch complètement déjanté réalisé et scénarisé par Brian de Palma, avec une bonne dose d’influence gothique en prime…

