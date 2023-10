Le tour de force des Soraya Beads

L’entreprise Lelo, connu pour ses produits destinés au plaisir en solitaire ou entre adultes consentants, propose maintenant les Soraya Beads, le premier jouet à billes destiné à l’exploration de la face cachée de la lune.

Bien entendu, la compagnie n’en est pas à son premier jouet destiné au plaisir anal, que ce soit pour les hommes, pour les femmes, ou encore pour tous, mais il s’agit du premier appareil de Lelo optant pour cette série de billes à la taille croissante, qui peut ainsi servir à stimuler la prostate, chez les hommes, ou encore, de façon un peu détournée, le clitoris chez les femmes.

Les gens de chez Lelo aimant le plaisir du travail bien fait, les Soraya Beads sont fabriquées à l’aide d’un silicone doux au toucher et lisse. L’engin est légèrement flexible, histoire de faciliter l’insertion et l’utilisation, et les commandes sont évidemment situées exactement là où l’on pourrait les chercher, c’est-à-dire sur l’extrémité arrondie de l’appareil. Quant à la recharge, eh bien, elle s’effectue à l’aide d’un fil USB, comme cela est la norme chez Lelo depuis maintenant plusieurs années. On pourra peut-être déplorer la longueur réduite du câble en question, mais autrement, il n’y a rien d’autre à dire sur la finition de ce jouet.

Et côté performance? Avec une pléthore de modes et vitesses vibratoires, ce nouvel appareil devrait être en mesure d’offrir un petit (ou un grand) quelque chose à tous. Comme le mentionne l’entreprise sur son site web, il suffit de trouver la taille, la vibration et la puissance qui convient, et de se laisser aller.

La question qui tue est bien entendu celle du prix: ce type de plaisir vaut-il 310 $? Pour les néophytes, cela peut être un montant légèrement élevé. Peut-être vaut-il mieux, dans ce cas, débuter avec un engin plus abordable, voire un jouet sans moteur.

Mais pour ceux qui aiment explorer ce côté caché et parfois un peu tabou du plaisir, le Soraya Beads est définitivement une dépense qui vaut la peine. Que cela soit pour explorer sa propre sexualité, ou jouer à deux… ou plus, qui sait?