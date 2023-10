Warhaven et l’impression de déjà vu

Ce jeu vous dit-il quelque chose? Dès le lancement de Warhaven, un jeu gratuit développé et publié par Nexon, on ne peut s’empêcher de penser à d’autres titres qui sont autant meilleurs que plus intéressants.

Lancé en accès anticipé, Warhaven ressemble à probablement une dizaine d’autres jeux: des équipes de joueurs s’affrontent pour le contrôle de points spécifiques, en choisissant parmi diverses classes de personnages, qui disposent chacune de diverses capacités, habiletés et pouvoirs. En accumulant les points et d’autres ressources, il est possible d’accroître ses propres capacités, de déverrouiller des améliorations cosmétiques, etc.

Bref, toutes des choses qui dont déjà été vues ailleurs. Ces différentes classes, dont un guérisseur, un attaquant à distance et un gros type baraqué avec son gigantesque bouclier qui donne des coups de marteau de guerre? Une reprise de trois personnages d’Overwatch. Cette reprise du « meilleur moment » de la partie? Overwatch également. Cette thématique médiévale, avec un tutoriel aux allures de campagne militaire? Cela semble tout droit sorti de Chivalry II.

Et enfin, cette séquence d’animation, au début de la partie, où les personnages de son équipe se trouvent à bord d’un véhicule? L’influence de Fortnite n’est pas très loin…

On dénotera, aussi, quelques accrochages et autres anicroches, notamment ces fréquents ralentissements lorsque l’action devient frénétique – pas dans le sens du jeu qui peine à afficher les visuels, mais plutôt la capacité des serveurs à assurer que la latence est la plus basse possible. Truc un peu ridicule, également: cette programmation qui fait en sorte que la langue française du jeu est automatiquement associée à une disposition du clavier en AZERTY… ce qui est impossible à changer, même si l’on change la langue dans laquelle le jeu est affiché. Peu importe, aussi, si Steam est configuré pour s’afficher en anglais, à la base, puisque cet aspect sert aussi, bien souvent, d’indicateur pour les jeux au cours de leur installation.

Ultimement, cet oubli n’est pas la pire chose au monde, puisqu’il suffit d’aller reconfigurer les touches du clavier dans les options, mais cela témoigne du désintérêt des développeurs pour l’assurance qualité de leur produit. Il s’agit aussi de la première fois où ce journaliste rencontre ce type de bogue, même après avoir consacré environ 25 ans aux jeux vidéo, dont une quinzaine de façon professionnelle.

Quels sont les avantages de Warhaven, dans ce cas? Eh bien, c’est gratuit, pour commencer. On devine que cela implique des microtransactions quelque part dans l’équation, mais autrement, cela ne coûte effectivement rien d’installer et de lancer ce jeu. Et pour l’instant, les joueurs semblent au rendez-vous. Mais pour une expérience plus agréable, cherchez du côté de Chivalry II. Ce sera très dur de regretter ce choix.

Warhaven

Développeur et éditeur: Nexon

Plateformes: PlayStation 5, Xbox Series, Windows (testé sur Windows/Steam)

Interface et sous-titres disponibles en français