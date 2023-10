Deep Rock Galactic Survivor en version démo: des nains, du minerai et des bibittes

Quoi, encore une adaptation de Vampire Survivors? Eh oui! La formule semble fonctionner, puisque les titres reprenant cette idée d’un jeu d’action où l’on doit se défendre contre des vagues de plus en plus importantes, résistantes et dangereuses d’ennemis sont toujours plus nombreux. Cette fois, c’est le jeu Deep Rock Galactic qui a droit à une refonte.

Développé par Funday Games et publié par Ghost ShipPublishing, le titre, présentement offert en version de démonstration, s’appuie sur les bases de son « grand frère »: en tant que nain vivant dans l’espace et dont le travail consiste à aller chercher les précieuses ressources se trouvant dans le sous-sol de diverses planètes, vous devrez ici répéter cette tâche, tout en vous défendant contre des monstres qui sont bien agacés de vous voir débarquer chez eux, dans les profondeurs, et de faire des trous partout.

Ces mêmes trous, d’ailleurs, seront partie intégrante du jeu: car en plus d’avoir comme objectif de tuer suffisamment de créatures pour arriver au « méchant en chef » de fin de niveau, il faudra récupérer diverses ressources en creusant dans le sol: que ce soit pour cumuler de l’or ou d’autres minerais servant à acheter des améliorations, ou pour accomplir des objectifs secondaires, le côté exploitation minière de la chose sera essentielle.

Il est aussi possible, pour échapper à ses ennemis, de simplement creuser un nouveau chemin à travers la roche, en modifiant du même coup l’espace jouable sur la carte.

Mais que ce soit pour se sauver, ou encore pour récupérer diverses pierres précieuses (ou encore une substance qui redonne des points de vie), gare à nos choix: notre personnage se déplacera toujours moins vite lorsqu’il sera occupé à creuser – et sera carrément immobile en réduisant un gisement en ressources récupérables –, ce qui permettra aux monstres de se rapprocher peu à peu…

À nous, alors, de bien calculer nos déplacements et nos choix tactiques. Car les nains ont beau être résistants, il ne faudra pas grand-chose pour que notre jauge de vie tombe à zéro et que notre « plongée », normalement constituée de cinq étapes, prenne subitement fin.

Bref, c’est grâce à toutes ces caractéristiques de Deep Rock Galactic Survivor réussit à se démarquer dans un univers de jeux qui se ressemblent tous un peu.

Bien entendu, le titre n’en est encore qu’à sa version de démonstration, avec plusieurs classes, planètes et autres caractéristiques qui demeurent inaccessibles. Malgré tout, l’ensemble est franchement prometteur, et il est envisageable d’engloutir de nombreuses heures pour tuer un monstre de plus, ou encore récolter une pépite supplémentaire…

Deep Rock Galactic Survivor (version de démonstration)

Développeur: Funday Games

Éditeur: Ghost Ship Publishing

Plateforme: Windows (testé sur Steam)

Jeu non disponible en français