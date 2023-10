Rembobinage bonus #07: Dazed And Confused

Pour cet épisode offert en primeur aux abonnés Patreon, Rembobinage remonte en 1993… Ou, plutôt, en 1976, lorsque les voitures étaient bruyantes et que l’Amérique avait le vent dans les voiles, après la Guerre du Vietnam. Trente ans après sa sortie, est-ce que le coming of age Dazed and Confused, réalisé et scénarisé par Richard Linklater, tient toujours la route? Hugo et Kevin vont tenter de répondre à cette épineuse question.

