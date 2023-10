The Expanse version Telltale, ou quand une formule atteint ses limites

Il fut une époque où le nom de Telltale Games évoquait une profonde transformation de la façon dont les jeux vidéo étaient racontés et, par extension, vécus. Aujourd’hui, avec une liquidation et une renaissance avec de nouvelles fondations, l’entreprise tente de redorer son blason en explorant la franchise The Expanse, une série de livres et d’aventures télévisées qui s’appuie justement sur des moments narratifs forts. Hélas, le résultat démontre surtout que la formule Telltale est depuis longtemps périmée.

Premier grand projet depuis la fermeture de la première mouture du studio, donc, The Expanse: A Telltale Series reprend la formule épisodique et les choix en apparence laissés au joueur. Cette fois, nous nous retrouvons dans la peau de Camina Drummer, une membre de la Ceinture, cette série de colonies tiraillées entre les deux superpuissances du système solaire, la Terre et Mars, où vivent et meurent des travailleurs exploités qui rêvent de liberté, parfois via une révolution sanglante.

Drummer, donc, interprétée dans la série par Cara Gee, a non seulement droit à l’apparence de l’actrice, mais aussi à sa voix. Cette fois, dans une aventure qui se déroule avant les événements narrés dans l’oeuvre principale, doit faire la lumière sur le massacre de l’équipage d’un navire de guerre, équipage dont les têtes ont été tranchées, avant d’être regroupées dans le poste de pilotage. En plus d’échapper à de terrifiants pirates, il faudra aussi naviguer entre les diverses personnalités des compagnons de Drummer. Le tout sur fond de drame galactique, bien entendu.

Sur papier, l’idée peut paraître bonne: dans un territoire grand comme un système solaire, avec des personnages hauts en couleur et le contexte toujours mortellement dangereux de l’espace profond, il est facile d’imaginer des péripéties qui ne mettraient pas en danger la trame narrative principale de la série. Des histoires d’alliances, de trahisons, de meurtres, de luttes de pouvoir, et pourquoi pas d’amour?

On aura beau, toutefois, promettre la lune, encore faut-il être en mesure de respecter ses engagements; si un titre The Expanse pourrait être fantastique sous la forme d’un titre basé sur la gestion de ressources et les combats spatiaux, par exemple, où les denrées et les pièces détachées se font rares; s’il est aussi possible d’en faire un jeu de rôle; ou même un jeu d’action mêlé à quelques notions rôlesques, comme dans Mass Effect, la formule Telltale ne fonctionne définitivement plus.

Oui, les développeurs ont bien tiré profit de l’engin visuel Unreal Engine 4, y compris pour les expressions faciales, mais le plaisir s’arrête largement là: en 2012, lorsque Telltale a frappé fort après son premier jeu basé sur The Walking Dead, les quick time events, ces séquences où il faut appuyer rapidement sur la souris ou sur le clavier pour accomplir une tâche, tombaient déjà sur les nerfs. Il est inconcevable qu’on les retrouve encore en 2023.

Inconcevable, aussi, que notre personnage semble se déplacer comme une Zamboni, même sans les séquences agaçantes en apesanteur. D’ailleurs, un moment, dans le deuxième épisode de la série, où il faut échapper à des drones tentant de nous détecter, tenait beaucoup plus du mauvais design, voire de la lutte contre les contrôles, que du moment exigeant.

Enfin, il y a cette impression qu’à l’instar des autres jeux Telltale, on tente de nous faire croire que nos choix ont vraiment des conséquences, alors que la fin est déjà écrite par les développeurs, et que quoi que l’on fasse, la trame narrative centrale demeurera la même.

Ultimement, cette version Telltale de The Expanse est la preuve que ce ne sont certainement pas toutes les franchises qui ont suffisamment d’ampleur et de solidité pour se permettre de publier constamment le même jeu. Si le studio souhaite vraiment intéresser son public, il devrait comprendre que des mécaniques déjà dépassées il y a une décennie n’ont définitivement pas leur place dans l’industrie, aujourd’hui.

The Expanse: A Telltale Series

Développeurs: Telltale Games et Deck Nine

Éditeur: Telltale Games

Plateformes: PlayStation 4 / 5, Xbox One / Series, Windows (testé sur Windows / Epic Games)

Jeu disponible en français (interface)