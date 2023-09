Jouer au chat et à la souris avec The Texas Chain Saw Massacre

Inspiré du classique de 1974 de Tobe Hooper qui a révolutionné le cinéma d’horreur et laissé une empreinte durable sur la culture populaire, le jeu The Texas Chain Saw Massacre nous permet de vivre les deux côtés de la médaille en incarnant soit les tueurs, soit leurs proies.

À l’image de la plupart des jeux d’horreur inspirés de franchises cinématographiques parus dans les dernières années (comme Dead By Daylight ou Friday The 13th), The Texas Chain Saw Massacre est une expérience asymétrique, où trois personnes se glissent dans la peau des tueurs cannibales de la famille Sawyer tandis que quatre autres joueurs tentent de survivre à leurs assauts. On peut donc laisser libre cours à son côté sanguinaire, ou pratiquer sa résilience face à l’adversité. L’histoire n’est qu’un simple prétexte. En avril 1973, suite à la disparition de Maria Flores dans la région de Newt au Texas, sa sœur Ana et un groupe de ses amis partent à sa recherche, mais après avoir été capturés par les responsables, ils pourraient bien, à leur tour, connaître le même sort s’ils ne parviennent à s’échapper des griffes de leurs tortionnaires.

On a le choix entre incarner un des membres de la famille Sawyer lors des matchs, l’une des quatre victimes, ou encore sélectionner une partie rapide où les rôles seront distribués aléatoirement. The Texas Chain Saw Massacre offre également la possibilité de créer des salons privés si l’on désire jouer avec un groupe d’amis sans être dérangé par des inconnus. Chaque partie débute de la même façon : les victimes se réveillent ligotées dans un sous-sol. Elles doivent se libérer dans un premier temps, et tenter d’échapper au funeste destin qui les attend. De leur côté, les membres de la famille doivent les traquer et les éliminer un à un avant que ceux-ci ne parviennent à s’enfuir, et à alerter les autorités.

Du côté de la famille de dégénérés, on compte cinq personnages, et chacun possède des habiletés différentes qui lui sont spécifiques. Le plus connu d’entre eux, Leatherface, manie évidemment la tronçonneuse. Le Cuisinier, le plus vieux membre du groupe, possède une ouïe raffinée lui permettant de repérer les victimes bruyantes sur la carte. Il peut aussi placer des cadenas sur les portes et les portails afin de bloquer les sorties. L’Auto-stoppeur, le plus rapide des membres de la famille Sawyer, est un spécialiste des pièges. Les attaques puissantes de Johnny provoquent des commotions cérébrales, laissant ses victimes confuses et désorientées. Sissy quant à elle utilise une poudre mortelle pour affaiblir et désorienter ses victimes.

Les cinq victimes disponibles possèdent aussi des talents uniques. La compétence en concentration de Connie lui permet d’ouvrir presque instantanément des portes verrouillées. Ana est capable de réduire la douleur et les dégâts subis pendant une certaine durée. Véritable athlète, Julie se déplace discrètement et peut courir longtemps au besoin sans s’essouffler. Elle est également douée pour éviter de se faire repérer, surprendre les membres de la famille, ou fuir le danger. Robuste, Leland utilise sa connaissance de la lutte pour foncer sur les tueurs et les étourdir durant un court moment. Les sens aiguisés de Sonny l’aident à localiser ses amis et les ennemis sur la carte, ainsi que les objets importants cachés dans l’environnement.

En plus de leurs habiletés de départ, tous les personnages qui figurent dans The Texas Chain Saw Massacre, qu’ils soient du côté des tueurs cannibales de la famille Sawyer ou des victimes, montent de niveau au fur de l’expérience acquise après chaque match. Les arbres de compétences sont étonnamment étoffés, beaucoup plus que les autres titres du genre, et les multiples embranchements nous forcent à faire des choix difficiles puisque, si l’on poursuit l’évolution dans une direction, l’autre se retrouve dès lors inaccessible. Cette mécanique permet de personnaliser les talents de chaque protagoniste en fonction de nos préférences de jeu, et d’améliorer nos chances de survie ou notre savoir-faire de tueur.

Afin que l’affrontement entre les deux groupes ne soit pas inégal, les développeurs ont pris soin de bien balancer l’expérience. On ne peut pas tuer les cannibales à notre poursuite, mais ceux-ci peuvent être ralentis lorsqu’on les frappe. Certains passages étroits ne sont accessibles qu’aux victimes. Le bruit joue aussi un rôle important. Quand on tente d’ouvrir une porte verrouillée par exemple, deux jauges apparaissent. La première indique la progression du crochetage, tandis que la seconde affiche le vacarme que l’on fait. Il faut donc prendre des pauses pour éviter que nos actions ne nous fassent repérer. Lorsqu’on joue les membres de la famille, on doit donner du sang au grand-père. Une fois qu’il l’a bu, ce dernier peut repérer les fuyards sur la carte si ceux-ci font le moindre bruit.

Les développeurs rendent un bel hommage au classique de Tobe Hooper, en reproduisant fidèlement l’esthétique du film de 1974. Les modélisations 3D des personnages ressemblent aux acteurs originaux. Edwin Neal reprend le rôle de l’auto-stoppeur, qu’il tenait dans le long-métrage original, et Kane Hodder, qui a remplacé Gunnar Hansen dans Texas Chain Saw Massacre III, effectue la capture de mouvement pour Leatherface. Bien qu’elles soient assez vastes, on ne compte que trois cartes de jeu, soit l’abattoir, la station-service, et évidemment la mythique maison de la famille Sawyer. Au moins, chacun des trois environnements est jouable en version nocturne ou en plein jour, mais l’ajout de nouvelles cartes par le biais de contenu téléchargeable dans le futur pourrait certainement prolonger l’attrait du titre.

Grâce aux nombreuses améliorations qu’il apporte à la formule, The Texas Chain Saw Massacre est sans aucun doute la meilleure expérience asymétrique à ce jour, et les inconditionnels de ce genre de titre (et du film de Tobe Hooper) sauront apprécier ce jeu d’horreur et de survie.

7/10

The Texas Chain Saw Massacre

Développeur: Sumo Nottingham

Éditeur: Gun Interactive

Plateformes: PlayStation 4, PlayStation 5, Windows, Xbox One, Xbox Series S/X (testé sur PS5)

Jeu disponible en français (textes à l’écran seulement)