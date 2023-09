Un deuxième album pour The Grunions

C’est le 30 août dernier que The Grunions lançaient leur deuxième album au Quai des brumes, sur la rue St-Denis. Bon choix d’endroit pour un album qui s’intitule Shadow Breaker. Cela dit, après l’écoute de cet album, il est probable qu’on se sente toujours dans le brouillard quant au style de ce groupe.

SHADOW BREAKER de THE GRUNIONS

En fait, on peut se demander combien de temps le groupe mettra à se trouver… ou pas. Du rock progressif au surf, en passant par le jazz et la musique expérimentale, The Grunions adaptent, créent, s’amusent et jouent dans une multitude de styles. Ce soir-là, ils n’étaient pas les seuls à s’amuser : les fans et les curieux en ont eu plein les oreilles et ont semblé fort satisfaits des performances d’Andrew Joncas (guitare), Christian Ingelevics (batterie et percussions), Jeremy Lear (guitare basse) et Steph Sens (saxophone bariton).

La prestation au Quai des brumes était très enlevante, mais l’acoustique d’un bar ne vaudra jamais un enregistrement bien réalisé. C’est donc avec beaucoup de plaisir, un peu d’étonnement et un soupçon de déception que j’ai pris le temps d’écouter Shadow Breaker dans mes écouteurs.

Le plaisir d’écouter un album entièrement instrumental, le plaisir d’entendre de bons solos, le plaisir de constater que tous les instruments sont mis en valeur à part égale; le saxophone bariton étant plutôt rare au sein des petits ensembles.

L’étonnement, bien agréable de retrouver autant de styles différents sur un seul album et celui de découvrir bon nombre de collaborations et d’instruments complémentaires : trompette, trombone, clarinette basse, flûte traversière et cor français!

Le soupçon de déception quand j’entends Andrew Joncas faire dans la musique expérimentale un peu dépassée à la façon d’un adolescent qui découvre tout ce que peuvent faire une guitare et un ampli. Passons.

En résumé, un album bien conçu, riche et varié. On ne pourra certainement pas reprocher à The Grunions de faire toujours la même chanson.

Mon coup de cœur : Shadow Breaker, chanson titre de l’album avec des très belles parties de guitare, de trompette et de saxophone bariton.