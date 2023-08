Rembobinage #97: How To Blow Up A Pipeline

Ce long-métrage va-t-il pousser de simples citoyens à devenir de monstrueux écoterroristes? C’est du moins ce que le FBI et d’autres agences ont pensé du film How to Blow Up a Pipeline, un thriller à saveur environnementale réalisé par Daniel Godhaber. À Rembobinage, Hugo Prévost et Kevin Laforest cherchent à savoir si les rumeurs sont bel et bien fondées.

