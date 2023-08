Un concentrateur multimédia 7 en 1, le gadget de James Bond?

L’appareil de prédilection du plus célèbre des espions: voilà comment la compagnie EZQuest, qui dit offrir des « Premium Digital Life Accessories », soit, selon une traduction approximative, des « accessoires pour la vie numérique de haut vol », présente plusieurs de ses produits, y compris un concentrateur multimédia 7 en 1 avec connexion USB-C. Est-ce aussi utile qu’un Walter PPK, ou un martini au shaker, pas à la cuillère?

Ce genre de connecteur tout en un n’est certainement pas le premier; les appareils de ce type sont en fait légion, surtout depuis que les fabricants d’ordinateurs portatifs se sont mis en tête de sacrifier la connectivité pour économiser quelques millimètres d’épaisseur de châssis, ou encore quelques grammes.

Et puis, pourquoi se casser la tête pour concevoir des cartes-mères plus complexes, et donc plus disposées à éventuellement briser, ou souffrir d’un dysfonctionnement, alors que l’on peut confier à un fabricant tiers la tâche de produire quantité d’accessoires regorgeant d’à peu près tous les ports possibles et imaginables… dans une certaine limite.

Voilà donc le USB-C Multimedia 7-in-1 Hub d’EZQuest, offert à 50 $ US en ligne. Comme son nom l’indique, ce petit appareil, moins grand qu’un téléphone intelligent standard, regorge de ports, de connecteurs et d’autres emplacements où brancher câbles et cartes divers.

Outre deux ports USB 3, on compte trois ports USB-C, dont un qui permet de transférer directement de l’énergie du port où est branché le concentrateur vers un troisième appareil; un connecteur audio pour un casque d’écoute ou un micro; un lecteur de cartes SD; un autre lecteur, cette fois pour carte MicroSD, un port HDMI que l’on dit capable de transmettre en 4K, ainsi qu’un port réseau RJ45 à son extrémité.

Cela fait beaucoup de connecteurs, et ceux-ci permettent bel et bien de palier à un manque de connectivité.

La question est cependant toujours la même, avec ce genre d’accessoire: qui en a vraiment besoin? Parce que l’on peut certainement devoir se tourner vers une connexion supplémentaire, histoire de brancher un appareil USB en plus, ou lire rapidement une carte SD (ou MicroSD), mais les ordinateurs portatifs sont-ils à ce point dénués de connecteurs qu’il est impossible de les utiliser pour quoi que ce soit?

Peut-être qu’une telle situation peut survenir, en effet. Peut-être, aussi, qu’il serait envisageable de s’équiper d’un ordinateur portatif doté d’un plus grand nombre de ports. La chose n’est pas si compliquée, après tout!

Mais en attendant, le concentrateur 7 en 1 d’EZQuest accomplit le travail sans se plaindre. Et pour le prix, il s’agit d’une solution tout à fait correcte. Une solution qui n’a pas nécessairement le chic de plus grands noms, mais si l’appareil fonctionne, que demander de plus?