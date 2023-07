Rembobinage #93: Mission: Impossible – Dead Reckoning, Part One

Votre mission, si vous l’acceptez, est d’écouter ce nouvel épisode de Remobinage consacré au plus récent volet des aventures hautes en couleur de Tom Cruise et son groupe dans Mission: Impossible – Dead Reckoning, Part One. Rejoignez Hugo Prévost et Kevin Laforest pour explorer ce monstre d’action, d’explosions et de courses-poursuites sur fond d’intelligence artificielle mortellement dangereuse.

Pour ne pas manquer un épisode, visitez la page de l’émission.

Abonnez-vous à notre page Facebook pour des primeurs, des discussions, des concours, et plus encore.

Trouvez-nous sur BaladoQuébec, où vous pouvez également vous abonner directement au fil RSS du podcast.

Nous sommes aussi sur Spotify… et sur Apple Podcasts.

Pour nous suggérer un film/une série télé, ou pour un commentaire, écrivez-nous.