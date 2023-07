Rembobinage bonus #04: Raiders Of the Lost Ark

Lancez-moi l’idole, je vous lance le fouet! Il y a 42 ans, Harrison Ford devenait l’archéologue le plus célèbre de l’histoire du cinéma dans Raiders of the Lost Ark, un classique du film d’aventure réalisé par Steven Spielberg. Pour ce nouvel épisode de Rembobinage d’abord présenté sur Patreon, Hugo Prévost et Kevin Laforest revisitent ce film culte dont les dimensions spirituelles et religieuses étonnent encore, toutes ces années plus tard.

