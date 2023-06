Rembobinage #92: Lynch/Oz et Mulholland Drive

Peut-on comprendre David Lynch? Le cinéaste américain, connu pour sa télévision et son cinéma déroutant et quasiment psychédélique, est au coeur du nouveau documentaire Lynch/Oz, qui établit des parallèles entre l’oeuvre du réalisateur et le célèbre film des années 1930. À Rembobinage, Hugo et Kevin en profitent aussi pour visiter et revisiter Mulholland Drive, un film qui s’inspire d’ailleurs du voyage de Dorothy au pays du magicien d’Oz…

