The Clone Wars: Pandemic dans une galaxie lointaine, très lointaine

On pourrait penser, à première vue, que l’idée d’adapter la série Pandemic dans l’univers de La Guerre des Étoiles serait complexe, voire farfelue. Fort heureusement, Z-Man Games réussit à offrir une expérience fort agréable avec Star Wars: The Clone Wars.

Basé sur la série animée du même nom (on ne parlera certainement pas du film qui a lancé la série, ici), Clone Wars s’articule autour d’une équivalence qui peut paraître étrange, mais qui fonctionne finalement assez bien: plutôt que de combattre des « cubes » d’infection, comme dans Pandemic, il faut plutôt combattre des robots des Séparatistes, qui vont eux aussi se multiplier comme des virus.

Autre adaptation du concept original du jeu: finis les spécialistes de la médecine, de la logistique ou autre… Voici les Jedi, chacun avec ses habiletés spéciales. L’objectif ultime a changé, lui aussi: il faudra remporter certaines missions, puis combattre le chef des méchants, en quelque sorte, soit un ennemi lui aussi tiré de Clone Wars dont les actions seront dictées par un certain nombre de cartes à chaque tour.

Pour réussir à surmonter ces nombreux obstacles, les Jedi devront s’en remettre aux clones, qui viendront grossir les rangs de l’armée de la République en fonction de certaines capacités, capacités qui seront ensuite exigées pour diverses missions. Impossible, par exemple, d’y aller ainsi tambour battant et de rentrer dans le tas en tirant sur tout ce qui bouge: si certains objectifs nécessitent de la force brute, d’autres auront besoin de discrétion et de tact. Pas le point de fort d’Anakin, mais peut-être plus celui d’Obi-Wan ou d’Ahsoka Tano, par exemple…

Avec une série de jetons, cartes et, surtout, des figurines fort bien réalisées, Star Wars: The Clone Wars réussit une assez bonne adaptation de Pandemic pour ajouter quelque chose aux mécaniques de jeu habituelles, le tout sans dénaturer l’expérience. Les amateurs du titre original s’y retrouveront en terrain connu, tout comme les passionnés de l’univers créé par George Lucas.

Seules ombres au tableau, un certain flou dans les règlements a rapidement quelque peu gâché l’expérience; s’il est possible de deviner où veulent en venir les concepteurs, on aurait apprécié un guide plus précis.

On déplorera aussi, comme c’est souvent le cas pour des jeux conçus pour quatre personnes, mais vendus comme pouvant en accommoder trois, deux, voire un seul, que même avec moins de participants, qu’il soit recommandé d’utiliser quatre personnages. Dans le cas contraire, le rythme s’en ressent, tout comme cette sensation d’apocalypse imminente que le Pandemic original réussit généralement si bien à entretenir.

Ultimement, Star Wars: The Clone Wars est une bonne dose supplémentaire de Pandemic… avec un gros plus de vaisseaux spatiaux, de sabres laser et de côté obscur de la Force. Qui pourrait s’opposer à un tel mélange?