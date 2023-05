Oui, il y a vraiment une théorie du complot autour de la couleur du Soleil

De quelle couleur est le Soleil? Aussi étonnant que cela semble, ce qui devrait être une explication scientifique assez simple à trouver à l’heure d’Internet, a pris la forme, depuis le début du mois, d’une théorie du complot qui allègue que le Soleil était jaune il y a quelques décennies, alors qu’il serait maintenant devenu blanc. Le Détecteur de rumeurs n’en croit pas ses yeux.

Ce qui est vrai: Des gens semblent vraiment s’inquiéter de ce qu’ils croient être un phénomène « inexpliqué ». Le message ci-dessous, publié le 3 mai sur Twitter, a été vu 6 millions de fois en deux semaines.

« Je disais justement à une personne dans la vingtaine que le soleil était jaune quand j’étais enfant, et il riait. La dernière fois qu’il avait vu un soleil jaune, c’était dans les Télétubbies. Voici le soleil en ce moment. Blanc et avec une forme bizarre. De quoi ça a l’air là où vous êtes? »

Et ces gens ne sont pas les premiers à avoir affirmé que quelqu’un nous cache quelque chose. Sporadiquement, la « théorie » réapparait dans un coin ou l’autre d’un média social. Le Détecteur de rumeurs a par exemple retracé un message de 2022 :

« Donc, suis-je le seul qui se souvient que le soleil était jaune et qu’il y avait une jolie chaleur à sa lumière, et non la lumière LED blanche dans le ciel (…) Les deux premières [images] sont de 2012, les deux autres de 2022. »

Et un autre message, de 2019:

« Cette sphère brillante de lumière LED n’est PAS mon soleil (…) »

« Vous avez raison. Le soleil était une balle jaune-orangée (…) » Source: échange entre deux usagers de 4Chan

Ce qui est faux: le Soleil n’a pas changé de couleur. Le Soleil n’a jamais été jaune.

Mais il n’est pas nécessaire de croire à une théorie du complot pour penser que le Soleil est jaune. En fait, la question de la couleur du Soleil fait depuis longtemps partie de ces notions de physique qui ne sont pas du tout évidentes.

Le Soleil, dans le jargon des physiciens, a toujours émis une lumière « polychromatique », ce qui veut dire sur plusieurs longueurs d’ondes, donc plusieurs couleurs. Ce dont témoigne un arc-en-ciel, qui nous montre la lumière du Soleil se décomposant en plusieurs bandes. Or, toutes ces couleurs « additionnées » ou « mélangées », donnent du blanc pour nos yeux (en fait, les puristes diraient plutôt que « l’addition » donne du vert, mais pas au point où la différence est perceptible par l’oeil humain).

L’origine de la rumeur

Pourquoi alors le Soleil apparaît-il en jaune sur des photos? Ça dépend du filtre que constitue notre atmosphère, mais aussi du moment de la journée. Les longueurs d’ondes du bleu et du mauve, parce qu’elles sont les plus courtes, se dispersent plus facilement en ricochant sur les particules qui composent notre atmosphère que celles du rouge et du jaune —qui sont les plus longues. Lorsque le Soleil est en train de se lever ou de se coucher, la couche d’atmosphère que doivent traverser les rayons lumineux est plus longue que lorsqu’il est midi —ce qui donne un avantage aux longueurs d’ondes plus longues: c’est alors que le Soleil nous apparaît tendant vers le jaune, voire l’orangé.

Non, un dessin d’enfant n’est pas une source scientifique fiable

Sur les réseaux sociaux ce mois-ci, plusieurs ont allégué que leurs dessins d’enfants de jadis montraient le Soleil en jaune ce qui, d’après eux, constituerait la preuve que quelque chose a « mystérieusement » changé dans le ciel. Or, il est possible que ce choix vienne des couchers de Soleil, moments où il est moins dangereux pour les yeux de le regarder. Cela, en plus du fait que peu d’enfants voudraient colorier un Soleil en blanc sur une feuille blanche…