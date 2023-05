Le rêveur dans son bain, la magie de la créativité à son comble

Magnifiques décors et scénographie impeccable, numéros d’illusionnistes parfaitement réalisés, effets spéciaux et éclairages superbes, l’étonnement et la magie surgissent à chaque seconde dans Le rêveur dans son bain, offert au TNM.

Voilà un hommage à toutes les formes d’art et de création possibles avec leur mise en scène géante, de la bande dessinée à la photographie, en passant par la prestidigitation, la littérature, le mime, la poésie, les arts plastiques, le cinématographe, les arts circassiens ou les installations muséographiques et, bien sûr, les histoires racontées au théâtre.

La femme d’Octave, sa muse artistique, l’a quitté il y a 20 ans. Resté seul avec son fils, il ne trouve plus l’inspiration pour son art et demeure dans son bain de rêves, de rêveries et de souvenirs, sans vouloir en sortir et refusant désormais tout lien avec la réalité. Au désespoir de son fils, Octave attend qu’Ondine revienne et avec elle que s’opère le retour de son imagination créatrice.

Elle aussi était une artiste et pas seulement une muse ou une ondine, l’une de ces créatures des eaux de la mythologie. Mais l’histoire a peu retenu les noms des femmes artistes. Et c’est ce message qui chemine tout au long de la pièce avec la volonté de réhabiliter aussi les hommes dont les noms ont été injustement éclipsés par d’autres, moins talentueux.

Sont alors convoqués des personnages d’artistes extraordinaires et souvent peu connus du grand public : le cinéaste George Méliès, l’illusionniste Jean-Eugène Robert-Houdin, l’auteur de bande dessinée Winsor McCay, les artistes plasticiennes dadaistes Hannah Hoch et Elsa Von Freytag.

Hugo Bélanger et sa compagnie Tout à Trac mélangent tous ces ingrédients et offrent un spectacle extrêmement créatif, très haut en couleur, distrayant, humoristique, poétique, intelligent, bien écrit et parfaitement réglé dans toutes les trouvailles et audaces qu’il propose.

Un spectacle vraiment éblouissant et pour tous les publics, où les cases géantes de bande dessinée s’élaborent et se métamorphosent sous nos yeux, où nous retrouvons l’émotion des premiers films du cinématographe et de ses inventifs effets spéciaux, ou la magie de la peinture, du mime, du cirque ou du théâtre d’ombre produisent une émotion toute spéciale.

L’art des débuts du XXe siècle défile à toute allure, avec la mise en abyme du rêveur dans son bain qui raconte cette histoire et la sienne, et rappelle l’indispensable de l’amour et de la création dans la vie de tous les êtres humains.

Le rêveur dans son bain

Texte original et mise en scène de Hugo Bélanger

Une création du Théâtre Tout à trac, en collaboration avec le TNM

Avec : Carl Béchard, Éloi Cousineau, Normand D’Amour, Renaud Lacelle-Bourdon, Carl Poliquin, Sébastien René, Marie-Éve Trudel et Cynthia Wu-Maheux.

Du 2 au 27 mai 2023 au Théâtre du Nouveau Monde, à Montréal